Bei seiner Rede wandte sich Charles an speziellen Menschen: 'Wo immer du auch bist'.

Charles wurde am 6.5. in der Westminster Abbey mit allen Riten zum König gekrönt. Dabei ging alles glatt, bis auf eine Sache... jene mit Sohn Harry. Denn der Streit, der zwischen ihm und William ausgebrochen ist, überschattet nach wie vor alles.

Harry ist ausgestossen

Angeheizt wurde die schlechte Stimmung von Harrys Enthüllungsbuch "Spare", das am 10.1. dieses Jahres erschien und seither in allen Bestsellerlisten zu finden ist. Darin kommen brisante Details vor - sowohl Charles, als auch besonders Willam sollen eher wenig gefühlsbetont sein und die königliche Pflicht über alles stellen. Um ein Symbol nach außen hin zu setzten wurde Harry zwar zur Krönung eingeladen, doch durfte er - wie der gefallene Onkel Andrew - kein Teil der Zeremonie sein. Er wurde in die dritte Reihe verbannt zu den weniger wichtige Royals.

Sehnlichster Wunsch von Charles

Ein Lippenleser enthüllte, was Harry zu sagen hatte - gegenüber Jack Brooksbank, dem Ehemann von Harrys Cousine Eugenie, war Harry sehr offen, was den Streit angeht. ( LESEN SIE ALLES DAZU HIER ). Nach der Zeremonie war Harry schnell perdu - er flog zu seiner Familie nach Kalifornien. Beeilt hat er sich auch aus einem speziellen Grund, denn Sohn Archie feierte seinen vierten Geburtstag. Und genau mit dieser Tatsache hat der traurigste Moment bei Charles' Feierlichkeiten zu tun. Wie die Daily Mail berichtete, sprach Charles beim Essen nach der Krönung einen Toast aus. Er erhob sein Glas auf seine Enkerl George, Charlotte und Louis, die den Feierlichkeiten beiwohnten. Aber angestoßen hat er auf jene, "die nicht dabei" waren. Ein äußerst emotionaler Moment, wie Augenzeugen berichten. Weiter ging es mit persönlichen Worten direkt an Archie und Tränenalarm. Denn Charles formulierte einen Geburtstagsgruß mit dem Zusatz: "Wo auch immer du bist". Royal-Experten wissen: Charles' Wunsch an diesem Tag wäre eine vereinte Familie gewesen...