ÖGB: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist kein Luxus!"

Der ÖGB startet eine Offensive in Sachen Lohntransparenz und Gleichberechtigung für Frauen.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist oft noch immer nicht Realität. Frauen verdienen für gleiche Arbeit noch immer weniger als Männer. Das liegt daran, dass die wenigsten über ihr Einkommen sprechen und niemand genau weiß, wer was verdient.

Mitte des Jahres wird die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz fällig. Sie soll für klare Regeln bei vergleichbaren Einkommen und Fairness sorgen.

"Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist kein Luxus. Sie ist die Basis für Gleichstellung. Wer hier blockiert, bringt Frauen Monat für Monat um ihr Geld. Wer sie umsetzt, schafft Gerechtigkeit. Jetzt handeln. Transparenz schaffen. Und gleichen Lohn für gleiche Arbeit sicherstellen", fordert Dorottya Kickinger, Bundesfrauensekretärin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).