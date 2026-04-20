Geschnappt: 11-Jähriger überführte nach Crash fahrerflüchtigen Autolenker

Der 86-Jährige hatte auf einem Parkplatz ein Motorrad beschädigt.

OÖ. Dank eines mutigen Jungen im Alter von 11 Jahren konnte ein Fall von Fahrerflucht im Gemeindegebiet St. Florian gelöst werden. Der Bub hatte war Zeuge, als ein 86-jähriger mit seinem Pkw ein auf dem Parkplatz abgestelltes Motofahrzeug beschädigte. Der Pensionist war zwar nach dem Crash ausgestiegen und hatte mithilfe des 11-Jährigen das Zweirad wieder aufgestellt.

Doch anschließend fuhr der ältere Herr einfach davon, ohne den Schaden dem Besitzer zu melden. Der Junge reagierte blitzschnell und fotografierte das fahrerflüchtige Auto. Danach informierte er die Polizei.

Diese konnte aufgrund der Hinweise des couragierten, jungen Zeugens den 83-jährigen Lenker ausforschen. Der Pensionist wird angezeigt.