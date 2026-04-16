Literaturfestival „Schwimmender Salon" ab Juni in Bad Vöslau

Der „Schwimmende Salon“ in Bad Vöslau wird am 22. Juni mit „Der große Prinz“ eröffnet. Das Literaturfestival findet bis 27. August im im Thermalbad statt. Die meisten Veranstaltungen wurden von Intendantin Angelika Hager exklusiv für das Festival gestaltet.

Johanna Wokalek und Roland Koch begeben sich in „Der große Prinz“ auf die Spuren von Antoine de Saint-Exupéry, Anna Starzinger begleitet die Reise mit Cello-Klängen. Eine Leseperformance von und mit Caroline Peters steht am 1. Juli auf dem Programm. Die Burgschauspielerin taucht in ihrem Romandebüt „Ein anderes Leben“ in die Welt ihrer Eltern und die BRD der 1960er-Jahre ein.

„Marie Antoinette und ihr Friseur“ wird am 7. Juli mit Stefanie Reinsperger und Sebastian Wendelin uraufgeführt. Tamara Metelka und Nicholas Ofczarek widmen sich am 27. Juli der dramatischen Erzählung „Die Weise von Liebe und Tod des Cornet Christoph Rilke“ von Rainer Maria Rilke, dessen 100. Todestag heuer begangen wird. Begleitet werden sie von Nikolai Tunkowitsch an der Violine.

100. Geburtstag der Filmikone Marilyn Monroe

Unter dem Titel „Happy Birthday, Marilyn“ feiern Sona MacDonald und Paula Nocker den Geburtstag von Marilyn Monroe, der sich heuer zum 100. Mal jährt, mit Texten und Songs. Die Aufführung findet am 4. August statt, am gleichen Datum, an dem die Filmikone im Jahr 1962 in ihrem Haus in Los Angeles starb. Zum Abschluss zeichnen am 27. August bei „Charleston auf dem Vulkan“ Originaltexte und Briefe von Zelda und F. Scott Fitzgerald die Achterbahnfahrt einer toxischen Liebe nach.