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Kirschbäume 
© Wolfgang Zarl

Naturschauspiel

Kirschblüte im Amstetten verzaubert Gotteshaus

20.04.26, 15:15
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Ein rosa Blütenmeer in Amstetten sorgt dieser Tage für zahlreiche Hingucker. Direkt neben der Pfarre Herz-Jesu zeigt sich die Natur von einer ihrer schönsten Seiten.  

Die Jetzinger-Allee bei der Herz-Jesu-Kirche in Amstetten steht in voller Blüte. Die japanischen Kirschbäume tauchen die Straßen in ein zartes Rosa und ziehen damit täglich Spaziergänger und Fotografen von nah und fern in ihren Bann. Dabei entfaltet das Naturschauspiel heuer eine besonders intensive Wirkung. 

Kirschbäume 

Kirschbäume 

© Wolfgang Zarl

Die Besucher zeigen sich tief beeindruckt von der Kulisse, die regelrecht eine himmlische Wirkung versprüht - während man in der Pfarre im Zusammenspiel von Kirche und Natur ein "starkes Zeichen der Schöpfung" sieht. Die kurze, dafür umso imposante Blüte soll alle dazu einladen, einen Moment lang innezuhalten und den einzigartigen Moment zu genießen.

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