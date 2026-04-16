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Roje Stona
© Getty

Transfer-Stopp:

Weltverband verbietet Olympiasieger Stona den Wechsel zur Türkei

16.04.26, 19:50
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Paukenschlag in der Leichtathletik-Welt: Der Weltverband World Athletics hat elf Top-Stars, darunter Diskus-Olympiasieger Roje Stona, den Wechsel zur türkischen Nationalmannschaft untersagt.

Der Leichtathletik-Weltverband hat in Monte Carlo ein Machtwort gesprochen. Elf Sportlerinnen und Sportlern wurde offiziell verboten, künftig für die Türkei an den Start zu gehen. Prominentester Fall ist Diskus-Olympiasieger Roje Stona aus Jamaika. Auch sein Landsmann Wayne Pinnock, der Silber-Gewinner im Weitsprung von Paris, sowie die ehemalige Marathon-Weltrekordhalterin Brigid Kosgei aus Kenia blieben mit ihren Anträgen erfolglos.

Stoppschild für Olympia 2028

Mit dieser harten Entscheidung verbaute der Verband den Athleten gleichzeitig die Chance, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles für die Türkei anzutreten. Hintergrund der kollektiven Ablehnung ist der Verdacht einer gezielten Strategie der türkischen Regierung. Die Sportler sollten laut World Athletics offenbar zu einem speziellen türkischen Club wechseln, der vollständig vom Staat finanziert und kontrolliert wird.

Schutz der sportlichen Glaubwürdigkeit

World Athletics begründet den Schritt damit, die Glaubwürdigkeit internationaler Wettbewerbe schützen zu wollen. Die aktuellen Richtlinien sollen nationale Verbände dazu ermutigen, eigene Talente zu fördern, anstatt Nationalteams mit eingekauften Athleten von außerhalb aufzufüllen. Man wolle das Vertrauen der Sportler bewahren, dass Nationalmannschaften eine echte nationale Identität widerspiegeln.

Startverbot gilt nur für Nationalteams

Trotz des harten Urteils gibt es ein kleines Hintertürchen für die Betroffenen. Die elf Athleten dürfen weiterhin in der Türkei leben und trainieren. Auch Starts bei kommerziellen Ein-Tages-Meetings oder großen Straßenrennen bleiben ihnen trotz des Wechselsperre für Nationalteams erlaubt. Nur das Trikot der türkischen Nationalflagge bleibt bei großen Meisterschaften für sie unerreichbar.

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