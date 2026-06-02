Kurz vor Prater Catchen: Spezielles Zuckerl für Fans

Am Wochenende steigt das legendäre Prater Catchen - für die treuen Fans gibt's ein Zuckerl!

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Es kracht wieder im Wiener Prater! Im Zelt bei der Lilliput-Bahn steigen die heimischen und internationalen Top-Stars in den Wrestling-Ring.

Die US-Stars James Storm und Chris Masters wollen Wien aufmischen. Dazu stellt sich jeder die Frage: Was hat Ober-"Ungustl" Michael Kovac vor - und gegen wen tritt Publikumsliebling Chris "Bambikiller" Raaber an?

Early-Bird-Tickets

Diese Antworten gibt's für die Catch-Fans allesamt am Freitag und Samstag. Doch schon jetzt wird's auf der Ticket-Börse spannend. Wer sich keine Karten mehr für das restlos ausverkaufte Prater Catchen sichern konnte, kann zumindest jetzt schon ein absolutes Schnäppchen machen!

Seit heute gibt's für das fünfjährige Jubiläum der "Lugner City Catch Trophy" am 6. März 2027 im legendären Einkaufszentrum zum speziellen Early-Bird-Preis! Schnell zuschlagen auf pratercatchen.at!