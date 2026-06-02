Weltkonzern: Katzenfutter statt Babynahrung

Nestle setzt angesichts sinkender Geburtenraten weltweit verstärkt auf das Geschäft mit Katzenfutter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Trend zu weniger Babys und mehr Haustieren biete dem Schweizer Konsumgüterkonzern erhebliches Wachstumspotenzial, sagte Konzernchef Philipp Navratil am Dienstag auf einer Investorenkonferenz der Deutschen Bank. Tierhalter seien zunehmend bereit, mehr Geld für ihre Haustiere auszugeben, da diese immer häufiger als vollwertige Familienmitglieder angesehen würden.

In einer alternden und zunehmend von Einsamkeit geprägten Gesellschaft suchten immer mehr Menschen nach tierischer Gesellschaft, wobei sich die Katze als idealer Begleiter erweise. Nestle produziert unter anderem Tierfutter der Marken Purina, Friskies oder Gourmet.

"Katzen sind ein wachsendes Segment", erklärte Navratil. Da viele Menschen ihre Homeoffice-Zeit reduzierten und vermehrt an ihre Arbeitsplätze zurückkehrten, seien Katzen im Vergleich zu Hunden zudem die pflegeleichteren Haustiere. Nestle profitiere in diesem Bereich besonders von seiner Ausrichtung auf das Premiumsegment. Da Katzen als wählerische Fresser gelten, sei für die Futterherstellung mehr Technologie und wissenschaftliche Forschung nötig. Dies spiele dem forschungsstarken Konzern in die Karten. Nestle sei Marktführer bei Katzennahrung und die Nummer zwei bei Hundenahrung.

Neue Produktion in den USA im Aufbau

Um die Nachfrage zu bedienen, baue Nestle derzeit vor allem in den USA neue Tiernahrungs-Produktionskapazitäten auf. Sowohl der Tiernahrungs- als auch der Kaffeemarkt dürften sich besser entwickeln als der breitere Markt für Konsumgüter, sagte der Chef des Nespresso-Herstellers. Für beide Kategorien werde ein Marktwachstum von drei bis vier Prozent erwartet. Nestle wolle dabei jeweils am oberen Ende dieser Spanne wachsen.