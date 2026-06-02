Heimische Kongressbranche wächst

Internationale Gäste und Großkongresse sorgen für Rekordwerte in der heimischen Meetingbranche. Für 2026 erwarten die Betriebe eine stabile bis positive Entwicklung.

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Die österreichische Meeting- und Kongressbranche setzt ihren Wachstumskurs fort. Zwar ging die Zahl der Veranstaltungen 2025 leicht zurück, gleichzeitig stiegen jedoch internationale Teilnehmerzahlen und Nächtigungen deutlich an. Das zeigen aktuelle Daten des Meeting Industry Report Austria (mira) 2025, den die Österreich Werbung (ÖW) gemeinsam mit dem Austrian Convention Bureau (ACB) präsentiert hat.

Internationale Kongresse als Wachstumsmotor

Insgesamt wurden 2025 in Österreich 27.041 Veranstaltungen registriert. Die Zahl der Teilnehmer stieg auf rund 1,9 Millionen, während die daraus resultierenden Nächtigungen um 15,4 Prozent auf 4,3 Millionen zunahmen. Besonders stark entwickelte sich das internationale Geschäft. Die Zahl internationaler Teilnehmer erhöhte sich um 10,8 Prozent auf 709.000. Die internationalen Nächtigungen legten sogar um 19 Prozent auf 3,2 Millionen zu.

Obwohl mehr als 80 Prozent aller Veranstaltungen national ausgerichtet sind, entfallen nahezu zwei Drittel aller Nächtigungen auf internationale Gäste. Damit gewinnt die Meetingbranche zunehmend an Bedeutung für Tourismus, Wirtschaft und Wissenschaft."Internationale Kongresse bringen hohe Wertschöpfung nach Österreich – weit über den Tourismus hinaus. Sie stärken Österreich als Wirtschafts-, Innovations- und Wissenschaftsstandort und sorgen für internationale Sichtbarkeit", erklärt Sandra Neukart, Chief Operating Officer der Österreich Werbung.

Sandra Neukart, COO Österreich Werbung © ÖW

Rekordzahl bei Großkongressen

Ein wesentlicher Treiber des Wachstums sind Großveranstaltungen. Mit 114 Kongressen mit jeweils mehr als 1.000 Teilnehmer wurde 2025 ein neuer Höchstwert erreicht. Zudem finden rund zwei Drittel aller Veranstaltungen außerhalb Wiens statt. Dadurch profitieren insbesondere Regionen und touristische Nebensaisonen von der steigenden Nachfrage. Auch international behauptet Österreich seine starke Position: Im aktuellen ICCA-Ranking belegt Wien Platz vier unter den weltweit führenden Kongressstädten. Österreich rangiert auf Platz 16 der wichtigsten Kongressländer.

KI verändert die Veranstaltungsbranche

Neben den positiven Marktdaten prägen technologische Entwicklungen die Zukunft der Branche. Internationale Studien zeigen, dass Künstliche Intelligenz zunehmend für Teilnehmermanagement, personalisierte Programme und effizientere Veranstaltungsplanung eingesetzt wird.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach hochwertigen Präsenzveranstaltungen, die Innovation, Wissensaustausch und internationale Vernetzung ermöglichen. Persönliche Begegnungen bleiben damit trotz fortschreitender Digitalisierung ein zentraler Erfolgsfaktor.

Renate Androsch-Holzer , Präsidentin Austrian Convention Bureau © ÖW

Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor

Auch nachhaltige Veranstaltungsformate gewinnen weiter an Bedeutung. Internationale Auftraggeber verlangen immer häufiger entsprechende Konzepte bereits im Rahmen von Ausschreibungen. "Green Meetings entwickeln sich zunehmend vom Zusatzangebot zum Entscheidungskriterium bei internationalen Veranstaltungen", sagt Renate Androsch-Holzer, Präsidentin des Austrian Convention Bureau. "Gleichzeitig verändern Digitalisierung, KI und steigende Anforderungen an Flexibilität die Veranstaltungsbranche nachhaltig." Im Jahr 2025 wurden insgesamt 559 Green Meetings und Green Events zertifiziert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 1,8 Prozent.

Positive Aussichten für 2026

Auch der Blick nach vorne fällt optimistisch aus. Laut einer aktuellen ACB-Blitzumfrage bewerten 72 Prozent der befragten Betriebe die Buchungslage für 2026 als besser oder zumindest den Erwartungen entsprechend. Die Branche sieht sich jedoch weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen ein zunehmender Wettbewerbsdruck, kurzfristigere Buchungsentscheidungen sowie steigende Anforderungen an Flexibilität und Planungssicherheit. Dennoch deuten sowohl die aktuellen Marktdaten als auch internationale Prognosen darauf hin, dass Österreich seine Position als gefragter Standort für Kongresse, Tagungen und Business-Events weiter ausbauen kann.