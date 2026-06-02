Ab sofort gibt es neuen 75-Euro-Bonus

Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Treibstoffpreise startet in Kärnten ab Juni eine neue Unterstützungsmaßnahme für Berufspendler und Lehrlinge.

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Mit einem einmaligen Sprit-Bonus von 75 Euro sollen jene entlastet werden, die für ihren Arbeitsweg auf das Auto angewiesen sind und von den höheren Mobilitätskosten besonders betroffen sind.

Die Förderung wurde gemeinsam vom Land Kärnten und der Arbeiterkammer Kärnten ins Leben gerufen. Für den Start stehen insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgt über die Arbeiterkammer und orientiert sich am bereits bestehenden Fahrtkostenzuschuss.

Wer Anspruch hat

Anspruch auf die Unterstützung haben Pendler und Lehrlinge mit niedrigen bis mittleren Einkommen, die mehr als 30 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen. Voraussetzung ist zudem, dass keine zumutbare öffentliche Verkehrsverbindung für den Arbeitsweg zur Verfügung steht. Ziel der Maßnahme ist es, insbesondere Menschen im ländlichen Raum zu unterstützen, die täglich auf ihr Fahrzeug angewiesen sind und steigende Spritkosten nicht durch den Umstieg auf Bus oder Bahn ausgleichen können.

Ab dem 1. Juni können Betroffene ihren Antrag einreichen. Dafür müssen ein entsprechendes Formular ausgefüllt und die notwendigen Nachweise vorgelegt werden. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Einmalzahlung von 75 Euro direkt ausbezahlt.

Die Verantwortlichen sehen den Bonus als gezielte Hilfe in einer Phase, in der die Belastungen für Autofahrer wieder spürbar zugenommen haben. Finanziert wird die Maßnahme aus Mitteln der Arbeitnehmerförderung des Landes Kärnten. Sollte das Interesse größer ausfallen als erwartet, schließen die Initiatoren eine Aufstockung des Fördertopfs nicht aus.

Für viele Pendler und Lehrlinge könnte die neue Unterstützung zumindest einen Teil der gestiegenen Mobilitätskosten abfedern. Wer die Voraussetzungen erfüllt, sollte daher prüfen, ob ein Antrag auf den neuen Sprit-Bonus möglich ist.