Spar-Gutscheinheft spart 396 Euro

Rechtzeitig zum Sommerstart legen SPAR und die TOP-Ausflugsziele Niederösterreich erneut ein Gutscheinheft mit attraktiven Vergünstigungen auf. Mit Rabatten und "1+1 gratis"-Aktionen bei 25 Ausflugszielen sind Ersparnisse von bis zu 396 Euro möglich.

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Pünktlich zum Start in die Sommerzeit bietet SPAR gemeinsam mit den TOP-Ausflugszielen Niederösterreich ein kostenloses Gutscheinheft mit attraktiven Vergünstigungen für insgesamt 25 Ausflugsziele an. Wer mehrere Angebote nutzt, kann laut Veranstaltern bis zu 396 Euro sparen. Erhältlich ist das Gutscheinheft bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und SPAR-Gourmet in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland – solange der Vorrat reicht.

"Ein echtes Zuckerl" für Kundinnen und Kunden

"Das Ausflugsziele-Gutscheinheft ist ein echtes Zuckerl – immerhin ist damit eine Ersparnis von 396 Euro möglich. Unsere Kundinnen und Kunden werden sich darüber freuen. Für mich zeigt diese Kooperation mit den Top-Ausflugszielen in Niederösterreich aber auch unsere Verbundenheit zur Region", erklärt SPAR-Geschäftsführer Alois Huber und sieht in der Aktion einen klaren Mehrwert für die Kundschaft und die Region.

Niederösterreich als Ausflugsland stärken

Gutscheinheft mit 25 Ideen für den abwechslungsreichen Nahurlaub in der Region. v.l. Anton Haubenberger (Haubiversum), Christine Jäger (Burgruine Aggstein), Veronika Plöckinger (MAMUZ / Museumsdorf Niedersulz) SPAR-Geschäftsführer Alois Huber, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Michéle Fleischer (Fossilienwelt), Lisa & Eva Steininger (Steininger Loisium Weinwelt), Reinhard Kittenberger (Kittenberger Erlebnisgärten). © NLK Pfeiffer

Niederösterreich zählt zu den beliebtesten Ausflugsregionen Österreichs und bietet ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten. Von Wanderungen zu Seen und Aussichtspunkten über Radtouren entlang der Donau bis hin zu Kulturveranstaltungen und regionalen Kulinarik-Erlebnissen reicht das Angebot für Gäste aller Altersgruppen. "Das SPAR-Gutscheinheft liefert spannende Anregungen und Ideen für Ihren unvergesslichen Aufenthalt im Land der Entdeckerinnen und Entdecker, von jung bis alt“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Kooperation mit regionalem Mehrwert

Entwickelt wurde das Gutscheinheft von den TOP-Ausflugszielen Niederösterreich (TAZ) in Zusammenarbeit mit SPAR. Ziel der Kooperation ist es, die Vielfalt der niederösterreichischen Freizeitangebote sichtbarer zu machen und gleichzeitig attraktive Preisvorteile für Kundinnen und Kunden zu schaffen.

Die Partner hoffen, dass die Aktion viele Menschen dazu motiviert, einen Ausflug oder Kurzurlaub in Niederösterreich zu planen und dabei die zahlreichen regionalen Angebote zu entdecken.