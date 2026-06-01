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Plus 30 Prozent

KI-Deals bescheren Samsung und LG Höhenflug

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Samsung-Höhenflug an der Börse © APA
Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit mit dem US-Chipkonzern Nvidia. LG-Aktien steigen um fast 30 Prozent, Samsung um knapp zehn Prozent.
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US-Chipkonzern Nvidia könnte künftig mit den südkoreanischen Tech-Konzernen Samsung und LG zusammen arbeiten - das treibt die Aktienkurse auf Rekordhöhen.  Die Titel von LG steigen um fast 30 Prozent, die von Samsung um knapp zehn Prozent.

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Besuch von Nvidia-Chef in Südkorea

Händler und Experten verweisen auf den Besuch von Nvidia-Chef Jensen Huang in Südkorea im Laufe der Woche und Treffen mit Managern der koreanischen Konzerne. "Jensens Besuch in Südkorea ist von großer Bedeutung. Nvidia braucht Südkorea", sagte Jeff Kim, Analyst bei KB Securities. Auch starke Exportdaten ermunterten die Anleger zu Aktienkäufen im südkoreanischen Technologiesektor.

Halbleiterausfuhren auf Rekordhoch

Die südkoreanischen Halbleiterausfuhren erreichten im Juni dank des KI-Booms ein Rekordhoch. Zudem teilte Samsung mit, mit der Auslieferung von Mustern seines neuesten HBM-Speicherchips an Kunden begonnen zu haben. Diese Speicher sind für KI-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Samsung habe zuvor bei HBM-Chips im Vergleich zum Konkurrenten SK Hynix zurückgelegen, hieß es von Analysten.

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