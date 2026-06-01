Leak: DAS ist das neue IPhone 18 Pro

Der bekannte Leaker Sonny Dickson hat Fotos von Dummy-Modellen im Netz geteilt. Die Bilder zeigen das kommende iPhone 18 Pro erstmals in vier verschiedenen Farben und geben einen realistischen Eindruck.

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Nicht nur die Upgrades bei der Software und der Hardware machen das kommende iPhone 18 Pro extrem spannend für alle Smartphone-Fans in Österreich, sondern vor allem auch die geplante Farbauswahl. Durch die im Netz aufgetauchten Fotos der Dummy-Modelle bekommen wir jetzt erstmals einen realistischen Eindruck vom optischen Erscheinungsbild der kommenden Produktreihe von Apple. Die gezeigten Farbvarianten sind dabei Schwarz, Silber, Hellblau und Schwarzkirsche.

Neue Farben

Der Leaker ergänzt zu den Aufnahmen, dass der Farbton "Dark Cherry" – also Schwarzkirsche – wahrscheinlich der nächste ganz große Star der Reihe wird. Das erinnert stark an das Orange bei den Modellen des iPhone 17 Pro. Der Begriff "Schwarzkirsche" geistert übrigens schon seit dem Anfang des Jahres durch das Netz. Zuvor wurde dieser spezielle Farbton von Insidern noch als "tiefes Rot" bezeichnet. Die aktuellen Bilder zeigen nun aber, dass die tatsächliche Farbvariante wohl doch eher in einen violetten Ton abdriftet.

Erster physischer Eindruck

Die jetzt veröffentlichten Dummy-Modelle sind für die Tech-Welt besonders interessant, weil sie die Farben zum ersten Mal als physische Modelle greifbar machen. Bislang basierten alle verfügbaren Informationen überwiegend auf Berichten aus der Lieferkette, internen Dokumenten oder rein digitalen Renderings. Die neuen Fotos verändern die Sichtweise auf das Design nun deutlich.

Vorsicht bei Vorabmodellen

Allerdings ist bei solchen frühen Vorabmodellen natürlich auch noch etwas Vorsicht geboten. Solche Dummy-Geräte werden in der Regel bloß aus einfachem Kunststoff oder anderen billigeren Materialien gefertigt. Sie entsprechen daher absolut nicht dem hohen Qualitätsniveau der späteren Serienmodelle von Apple. Genau aus diesem Grund können die echten Farben, die Oberflächen und die Reflexionen am Ende noch von dieser finalen Version abweichen. Trotzdem passen die gezeigten Modelle erstaunlich gut zu den bisherigen Leaks, was dafür spricht, dass die Farbpalette inzwischen weitgehend festgelegt sein dürfte.