Neuer Geheim-Kanal bei Prime Video

Streaming-Nachschub ohne zusätzliche App: Paramount+ lässt sich als Zusatzkanal direkt in Amazon Prime Video integrieren. Neben einer Gratiswoche lockt ein attraktiver Einstiegspreis – und ein einfacher Kündigungstrick schützt vor ungewollten Kosten.

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Der Streaming-Dienst Paramount+ lässt sich als praktischer Zusatzkanal direkt innerhalb von Amazon Prime buchen. Für Film- und Serienfans bedeutet das maximalen Komfort: Es ist kein neues Login, keine weitere App und keine komplizierte Einrichtung nötig.

Prime-App zur Verfügung

Ein einziger Klick genügt, und das gesamte Programm steht in der gewohnten Prime-App zur Verfügung. Auch für Streaming-Nutzer in Österreich bietet diese nahtlose Integration eine unkomplizierte Möglichkeit, das Angebot auf allen gewohnten Geräten wie Smart-TV, Fire TV, Smartphone oder Tablet zu nutzen.

Riesiges Paket an Inhalten

Inhaltlich hat der Kanal einiges zu bieten. Serienliebhaber finden hier große Blockbuster-Namen wie Halo, Yellowstone, 1883, Tulsa King mit Sylvester Stallone oder Star Trek: Strange New Worlds. Dazu kommen zahlreiche exklusive Originals, die nirgendwo anders zu sehen sind. Auch das Film-Paket ist stark aufgestellt und reicht von aktuellen Blockbustern bis hin zu bekannten Klassikern. Familien profitieren zudem von einem breiten Nickelodeon-Katalog, der beliebte Kinderformate wie Paw Patrol oder SpongeBob Schwammkopf bereithält.

Gratiswoche mit cleverem Trick

Der kostenlose Testzeitraum läuft volle 7 Tage, in denen das komplette Angebot ohne Einschränkungen zur Verfügung steht. Hier greift ein besonders praktischer Kündigungstrick: Die Mitgliedschaft lässt sich direkt im Amazon-Konto verwalten und kann sogar sofort nach der Aktivierung wieder gekündigt werden. Der Gratiszeitraum bleibt dennoch vollständig bestehen, sodass kein Risiko für ungewollte Folgekosten entsteht.

Attraktiver Einstiegspreis nach Testphase

Wer nach den sieben Tagen weitergucken möchte, profitiert aktuell von einem Sonderangebot bei Amazon. Für die ersten zwei Monate schlägt Paramount+ mit nur 2,99 Euro monatlich zu Buche. Erst danach fallen die regulären Abo-Gebühren von 9,99 Euro pro Monat an. Da die Kündigung jederzeit flexibel möglich ist, behalten Nutzer die volle Kontrolle. Praktisch für unterwegs: Die Inhalte unterstützen auch Downloads, was ideal für Reisen oder Pendelstrecken ist.