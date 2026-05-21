Besondere Neuerung: WhatsApp bringt Update für Fotos

WhatsApp will mit einer Neuerung das Versenden von Fotos vereinfachen.

Auf WhatsApp werden für die Kommunikation vor allem Emojis, Bilder und Videos verwendet. Nun hat WhatsApp ein kleines Update veröffentlicht, mit dem Fotos einfacher versendet werden können.

Wenn man sich in einem Chat befindet, drückt man auf das Plus-Symbol (bei iOS) oder auf die Büroklammer (Android). Bisher mussten Nutzer in einem Menü auf den Punkt "Fotos" klicken, um Bilder auszuwählen. Dabei wurde man in die Galerie weitergeleitet.

Update nicht für alle verfügbar

Nun soll mit dem neuen Update der Zwischenschritt wegfallen. Im Anhänge-Menü befindet sich nämlich jetzt auch die Fotogalerie. Dabei kann auch zwischen den einzelnen Ordnern in der Galerie gewechselt werden. Alle Bilder werden angezeigt und können ausgewählt werden.

Die Änderung ist bereits für Android und iOS verfügbar. Mit dem neuesten Update erhalten alle Nutzer Zugang zur neuen Funktion. Aber die Neuerung wird nun schrittweise ausgerollt. Somit müssen sich einige User noch einige Tage gedulden.