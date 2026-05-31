Änderung bei youtube: DAS wird neu

Google treibt die KI-Revolution voran: Mit "Ask YouTube" bekommt die Videoplattform eine radikal neue Suche spendiert. Während User schneller an ihre Antworten kommen, wächst unter den YouTubern die Sorge vor einem herben Reichweitenverlust.

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Google baut seine Dienste mithilfe künstlicher Intelligenz konsequent um. Nachdem die klassische Suchmaschine zum Chatbot wurde und "Ask Maps" die Karten-App zum individuellen Reiseführer machte, folgt nun der nächste Schritt.

Grundlegend verändern

Auf der Entwicklerkonferenz I/O 2026 wurde "Ask YouTube" offiziell vorgestellt. Das Feature soll die Art und Weise, wie Inhalte gesucht und gefunden werden, grundlegend verändern. In den USA können Premium-Abonnenten die Funktion bereits testen, eine weltweite, kostenlose Veröffentlichung soll bald folgen.

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KI liefert exakte Video-Stellen

Über das neue Tool können User der Google-KI Gemini spezifische und komplexe Fragen stellen, wie etwa nach Anleitungen zum Fahrradfahrenlernen für Kinder. Statt einer klassischen Liste von Videos durchforstet die KI alle Videos und Shorts, um die relevantesten Stellen herauszusuchen. Der Chatbot generiert eine ausführliche Textantwort und bettet die passenden Clips direkt mit einem genauen Zeitstempel ein. Langes Durchscrollen von Tutorials entfällt somit, da direkt die maßgeschneiderte Antwort geliefert wird.

Große Sorge bei YouTubern

Auf der Kehrseite der Medaille sorgen sich viele Videoschaffende um ihre Sichtbarkeit. Bisher halfen vor allem auffällige Thumbnails und knackige Titel dabei, aus der Masse herauszustechen. In der Vorschau des neuen Features fallen Thumbnails jedoch komplett weg, und Titel werden nur noch recht unscheinbar eingeblendet. Der bekannte YouTube-Experte "vidIQ" rät Kreativen deshalb, ihre Videostrategie anzupassen. Um von der KI berücksichtigt zu werden, müsse man im Video besonders klare und verständliche Antworten liefern. Der Fokus verschiebt sich also weg von Klick-Optimierung hin zu echtem Nutzwert.

Benutzerdefinierte Feeds per Prompt

Zusätzlich bringt YouTube eine Funktion für individuelle Videofeeds. Nutzer können per Prompt detailliert beschreiben, was sie sehen möchten – beispielsweise kurze HIIT-Workouts ohne Equipment oder geführte Kurzmeditationen unter zehn Minuten. Auch dieses Feature startet vorerst exklusiv in den USA, ein genauer weltweiter Rollout-Termin für die breite Masse steht noch aus.