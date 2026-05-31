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Trotz Familien-Zoff

Elon Musks Tochter wird zum Unterwäsche-Supermodel

Vivian Jenna Wilson,
Vivian Jenna Wilson, © Instagram
Vivian Jenna Wilson, die Tochter von Elon Musk, sorgt in der Modewelt für Aufsehen. Für die neue Pride-Kampagne von Superstar Rihanna steht das Transmodel jetzt erneut vor der Kamera.
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Bereits zum zweiten Mal modelt die 22-Jährige für die Dessousmarke "Savage X Fenty". Nach ihrem Job für die Valentinstags-Kollektion ist Vivian Jenna Wilson nun das Gesicht der neuen Pride-Kampagne, die pünktlich zum im Juni startenden Pride Month gelauncht wird. Auf ihrem Instagram-Profil schreibt sie selbstbewusst über sich selbst: "Ich werde ein Supermodel, weil ich verrückt bin".

Vivian Jenna Wilson setzt Zeichen

Rihanna
© Photo Press Service, www.photopress.at

Gegenüber der Seite "Out" betonte die Amerikanerin, wie wichtig ihr die Sichtbarkeit queerer Menschen ist, da Trans-Körper oft angefeindet und dämonisiert werden. Diese Kampagne feiere diese Körper explizit. Die heute 22-Jährige wurde 2004 als Xavier geboren und outete sich 2020 als Transfrau, woraufhin sie eine medizinische Behandlung einschließlich einer Hormontherapie startete und heute als Frau lebt.

Bruch mit Vater Elon Musk

Eine breite Öffentlichkeit erfuhr 2022 von ihrer Situation, als ein kalifornisches Gericht dem Antrag auf Namens- und Geschlechtseintragänderung stattgab. Vivian Jenna Wilson legte den Nachnamen ihres Vaters ab und nahm den Geburtsnamen ihrer Mutter an, da sie nicht länger mit ihm in Verbindung gebracht werden will. Das Verhältnis zu Elon Musk gilt wegen seiner transfeindlichen Äußerungen im Netz als zerrüttet. Trotz der aktuellen politischen Zeiten will sie sich nicht unterkriegen lassen, die queere Lebensfreude sichtbar machen und die Gemeinschaft weiter stärken.

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