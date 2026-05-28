Wer wird der nächste James Bond? Beim Filmfestival in Cannes kochen die Gerüchte um die Nachfolge von Daniel Craig hoch. Nun rückt überraschend ein bekannter Netflix-Star in den Fokus.

Seit Daniel Craig (58) 2021 in „No Time to Die“ ein letztes Mal als 007 auftrat, warten Fans gespannt auf seinen Nachfolger .

Entscheidung dauert

Doch nach der Übergabe der kreativen Kontrolle von der Broccoli-Familie an Amazon MGM Studios zieht sich die Entscheidung hin. In Cannes brachte Casting-Direktorin Nina Gold (59) jetzt neue Spannung ins Spiel. Laut „Daily Mail“ erklärte sie vor Ort, dass der nächste Bond „eine langfristige Verpflichtung“ sein müsse und über mehrere Filme hinweg Sex-Appeal versprühen soll.

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Der neue Favorit im Smoking

Das klingt nach einem jüngeren Bond – und genau deshalb rückt nun ein neuer Name in den Fokus: Leo Suter (32). Über den Netflix-Star wird laut „Daily Mail“ bei Amazon neuerdings immer öfter gesprochen. Bekannt wurde er vor allem durch die Serie „Vikings: Valhalla“, wo er mit kampfintensiven Szenen überzeugte. Suter kann jedoch auch anders und bewies im Theater bereits eine weichere Seite. Er ist optisch sehr wandlungsfähig und hat auch den klassischen Smoking-Bond-Look drauf.

© Getty Images

Der Schauspieler selbst befeuert die Gerüchte um die begehrte Rolle im Gespräch mit der „Times“: „Ich glaube, es könnte irgendwo im Raum stehen, ja – und ich würde nicht Nein sagen. Bleiben Sie dran.“

Das neue Kreativteam steht

Für das nächste Kapitel der Agenten-Saga wurden hinter den Kulissen bereits absolute Schwergewichte der Filmbranche verpflichtet. Das Team soll die Reihe in eine neue Ära führen.

Die wichtigsten Details zur Produktion:

Die Regie: „Dune“-Regisseur Denis Villeneuve soll die Inszenierung übernehmen.

Das Drehbuch: „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight schreibt die Story.

Der Zeitplan: Die Ausarbeitung der Entwürfe wird mindestens den ganzen Sommer dauern, da Denis Villeneuve nach „Dune 3“ zunächst eine Pause einlegte.

Fokus auf die Ursprungsgeschichte

In Branchenkreisen wird bereits spekuliert, dass der neue Film eine Art Ursprungsgeschichte zeigen könnte – ein jüngerer Bond zu Beginn seiner MI6-Karriere. Ein ähnlicher Ansatz zeigt sich auch im neuen Videospiel „007: First Light“, das am Dienstag erschienen ist. Ein schnelles Kino-Comeback wird es allerdings nicht geben. Ein Insider verriet der „Daily Mail“: „Bond wird erst 2028 zurückkehren. Die Produktion ist von ‚Lasst uns das schnell durchziehen‘ zu ‚Lasst uns sicherstellen, dass wir es richtig machen‘ übergegangen.“