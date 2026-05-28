Schwarzenegger bringt das "stärkste Buch der Welt" auf den Markt

Von der Kindheit in Österreich zum Weltstar: Eine neue Biografie zeigt das Leben von Arnold Schwarzenegger. Der Bildband über den Terminator versammelt intime Fotos und exklusive Interviews.

Er ist Athlet, Schauspieler, Aktivist und Amerikaner. Arnold Schwarzenegger holte sich viermal den Titel als Mr. Universum und gewann siebenmal den Titel als Mr. Olympia. Seine Filme spielten global vier Milliarden Dollar ein, und die Wahl zum Gouverneur von Kalifornien entschied er mit einem Erdrutschsieg für sich. Zu seinen Markenzeichen gehören eines der bekanntesten Gesichter der Welt, ein oft imitierter Akzent und ein Körperbau, der bis heute als perfekt gepriesen wird. Nun ist eine umfangreiche Biografie über Arnold, den Einzigartigen, erschienen, die für jedermann erschwinglich ist.

Arnold erscheint im Taschen-Verlag © Taschen Verlag

Von Thal bis nach Amerika

David Beckham wird für Motorola zum Terminator © Motorola

Der ursprünglichen Collector’s Edition ging ein Entstehungsprozess von zehn Jahren voraus. Sie stellt eine fotografische Hommage dar, die über 70 Jahre seines Lebens abdeckt. Die Erzählung beginnt bei der mittellosen Kindheit des späteren Terminators im österreichischen Dorf Thal. Von dort beleuchtet das Buch seinen Aufstieg als junger Athlet und die Reise in die USA, um dort der berühmteste Bodybuilder aller Zeiten zu werden. Weiter geht es mit seiner Karriere als weltweit führender Action-Filmstar bis hin zum Einzug in die Villa des kalifornischen Gouverneurs und darüber hinaus.

Bilder von sehr bekannten Fotografen

Arnold Schwarzenegger © Getty

Sein muskulöser Körper, die markanten Gesichtszüge und seine charismatische Persönlichkeit machten ihn schnell zu einem beliebten Motiv. Fotografen wie Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe, Herb Ritts, Sante D'Orazio, Francesco Scavullo und Andy Warhol lichteten ihn ab. Diese neue Ausgabe versammelt all diese Aufnahmen. Ergänzt wird die Sammlung durch vertrautere Bodybuilding-Fotos, Filmstills, Making-of-Aufnahmen sowie Dutzende Bilder aus dem persönlichen Archiv des Schauspielers.

Exklusive Interviews mit seinen Wegbegleitern

Neben den vielen Fotografien liefert das Werk auch begleitende Inhalte. Es enthält exklusive Interviews mit Schwarzenegger und denjenigen, die ihn am besten kennen. Dazu zählen die Filmregisseure Ivan Reitmann und Bob Rafelson. Ebenso kommen die bekannten Bodybuilding-Legenden Franco Columbu, Dave Draper und Frank Zane zu Wort. Das Buch bietet somit eine umfassende Dokumentation seines außergewöhnlichen Lebenswegs.