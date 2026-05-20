Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nehmen Sie Rücksicht auf andere, statt nur an sich selbst zu denken!

Nehmen Sie Rücksicht auf andere, statt nur an sich selbst zu denken! Beruf: Sehen Sie über Störendes großzügig hinweg, statt Kritik zu üben!

Sehen Sie über Störendes großzügig hinweg, statt Kritik zu üben! Fitness: Sie sollten zurückschalten. Möglichst gelassen und entspannt bleiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Einfühlsame Präsenz! Gefragt: liebevolle Zuwendung und Verständnis.

Einfühlsame Präsenz! Gefragt: liebevolle Zuwendung und Verständnis. Beruf: Seien Sie für die Sorgen anderer da! Geduldig zuzuhören ist wichtig.

Seien Sie für die Sorgen anderer da! Geduldig zuzuhören ist wichtig. Fitness: Ein guter Tag, um sich zu pflegen. Ein Wellnessprogramm wäre ideal.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gehen Sie mit den Gefühlen Ihres Partners heute besonders achtsam um!

Gehen Sie mit den Gefühlen Ihres Partners heute besonders achtsam um! Beruf: Stressen Sie niemanden! Gehen Sie sich selbst und anderen mehr Zeit!

Stressen Sie niemanden! Gehen Sie sich selbst und anderen mehr Zeit! Fitness: Gelassen und genießerisch durch den Tag. Lassen Sie sich nicht hetzen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man mag Ihre Fürsorglichkeit. Sie dürfen sich auch verwöhnen lassen.

Man mag Ihre Fürsorglichkeit. Sie dürfen sich auch verwöhnen lassen. Beruf: Guter Tag, um eine Auswahl zu treffen: Sie finden sicher das Richtige.

Guter Tag, um eine Auswahl zu treffen: Sie finden sicher das Richtige. Fitness: Gelassen und genießerisch durch den Tag. Lassen Sie sich nicht hetzen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie fürsorglich! Aber nicht drängen - geduldig und respektvoll!

Seien Sie fürsorglich! Aber nicht drängen - geduldig und respektvoll! Beruf: Sorgen Sie dafür, dass man sich bei Ihnen bestens aufgehoben fühlt.

Sorgen Sie dafür, dass man sich bei Ihnen bestens aufgehoben fühlt. Fitness: Eine Nachdenkpause und verständnisvolle Gespräche tun Ihrer Seele gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Heute geht es nur um Einfühlungsvermögen. Bloß nicht zu pragmatisch!

Heute geht es nur um Einfühlungsvermögen. Bloß nicht zu pragmatisch! Beruf: Drängen Sie nicht! Seien Sie einfach zur Stelle, wenn man Sie braucht.

Drängen Sie nicht! Seien Sie einfach zur Stelle, wenn man Sie braucht. Fitness: Wichtiger Gesundheitstag. Achten Sie darauf, was Ihnen wirklich guttut!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es könnte wieder mal unruhig werden. Daher cool und gelassen bleiben!

Es könnte wieder mal unruhig werden. Daher cool und gelassen bleiben! Beruf: Auf emotionelle Weise lassen sich Probleme bestimmt nicht bereinigen.

Auf emotionelle Weise lassen sich Probleme bestimmt nicht bereinigen. Fitness: Das Wohlfühlrezept: Mehr schlafen, gesund essen, mehr Muße genießen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Verständnisvoll füreinander da zu sein ist heute das richtige Rezept.

Verständnisvoll füreinander da zu sein ist heute das richtige Rezept. Beruf: Es lohnt sich, viel genauer hinzusehen und auch länger nachzudenken.

Es lohnt sich, viel genauer hinzusehen und auch länger nachzudenken. Fitness: Blenden Sie alles Belastende aus und verwöhnen Sie sich wieder mal!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Gute Ratschläge kommen nicht gut an. Man braucht viel mehr Empathie.

Gute Ratschläge kommen nicht gut an. Man braucht viel mehr Empathie. Beruf: Lassen Sie endlich mehr Ruhe einkehren, statt wieder alle zu stressen!

Lassen Sie endlich mehr Ruhe einkehren, statt wieder alle zu stressen! Fitness: Viel langsamer und gemächlicher! Eile verursacht sicher nur Probleme.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Bezähmen Sie Ihre Emotionen! Toleranz und Großzügigkeit sind gefragt.

Bezähmen Sie Ihre Emotionen! Toleranz und Großzügigkeit sind gefragt. Beruf: Erst mal einen Schritt zurück, um alles wieder entspannter zu sehen!

Erst mal einen Schritt zurück, um alles wieder entspannter zu sehen! Fitness: Viel vorsichtiger, weichen Sie Stress und Aufregungen großräumig aus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bloß nicht zu schnell! Man braucht viel mehr Geduld und Achtsamkeit.

Bloß nicht zu schnell! Man braucht viel mehr Geduld und Achtsamkeit. Beruf: Man ist heute sehr empfindlich. Wägen Sie Ihre Worte daher sorgsam ab!

Man ist heute sehr empfindlich. Wägen Sie Ihre Worte daher sorgsam ab! Fitness: Schütteln Sie allen Stress ab, um endlich wieder zur Ruhe zu kommen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man sehnt sich nach Ihrem Verständnis. Ein idealer Tag zum Kuscheln.

Man sehnt sich nach Ihrem Verständnis. Ein idealer Tag zum Kuscheln. Beruf: Eine entspannte Atmosphäre tut allen gut. Greifen Sie beruhigend ein!

Eine entspannte Atmosphäre tut allen gut. Greifen Sie beruhigend ein! Fitness: Tun Sie sich auch selbst etwas Gutes, gönnen Sie sich eine Belohnung!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.