Vorhang auf für das Frühlingsfest im Servitenviertel

Gefeiert wird am kommenden Samstag von 12 bis 19 Uhr im Servitenviertel. Das allseits beliebte Frühlingsfest am Alsergrund steht auch heuer wieder ganz im Zeichen von Genuss, Begegnung und Regionalität.

Am Samstag, den 9. Mai, finden sich im Servitenviertel Jung und Alt zum alljährlichen Frühlingsfest mit Kulinarik, Musik und Programm ein. Los geht es um 12 Uhr in der Fußgängerzone Servitengasse - Grünentorgasse, ehe sich das Open-Air-Grätzlfest für die ganze Familie gegen 19 Uhr dem Ende zuneigt.

Den ganzen Tag über laden die Betriebe des Viertels zu kulinarischen Entdeckungen und kleinen Workshops ein. Dazu sorgen die Jazzophoniker für musikalische Untermalung und ausgelassene Stimmung im Grätzl. Besucher können neue Lieblingsorte entdecken und das Viertel in entspannter Atmosphäre erleben, während auch für Kinder zahlreiche Angebote bereitstehen.

Die Tages-Highlights: Besucher können sich bei Alexander Künzel Photography ein Portrait sichern oder in der Bonne-Maman-Fotobox Erinnerungen festhalten. Glücksräder und Gewinnspiele sorgen indessen für spannende Unterhaltung. Bei Joseph Brot gibt es von 12 bis 17 Uhr Backworkshops für Kinder - Naschen inklusive. Apropos: Xocolat bietet Verkostungen um 14, 15, 16 und 17 Uhr, die Plätze sind begrenzt - eine Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Und: Von 14 bis 16 Uhr spielt FIDE-Meister Anatol Vitouch Simultan-Schach, ideal zum Mitfiebern für das neugierige Publikum.