Vision am Aumannplatz: Mehr Bäume, weniger Verkehr

Der Aumannplatz im 18. Wiener Gemeindebezirk soll komplett neu gedacht werden. Im Raum stehen mehr Grün, weniger Autos und ein völlig neues Verkehrskonzept.

Der Aumannplatz gilt als Herzstück von Währing, wirkt allerdings noch wie ein Relikt aus den 1980er-Jahren. Bis heute wird er von einem zwei- bis dreispurigen Kreisverkehr flankiert. Der Wunsch nach einer zeitgemäßen Umgestaltung ist groß. Und tatsächlich: Seit 2022 wurden diesbezüglich im Bezirk über 1.000 Ideen gesammelt - nun liegt ein erstes Grobkonzept auf dem Tisch.

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Was ist geplant? Künftig soll der Verkehr nicht mehr rund um den Platz geführt werden, sondern gebündelt über die Gentzgasse, wo bereits die Straßenbahn fährt. Geplant sind darüber hinaus mehr Bäume, neue Sitzgelegenheiten und Schanigärten, dafür müssen bestehende Parkplätze weichen.

© Karl Grimm Landschaftsarchitekten

Die Konzeptpräsentation zur Umgestaltung startet noch im Mai, die Detailplanung soll bis Jahresende stehen. Ein Baustart ist für 2027 anvisiert. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Aumannplatz somit schon in wenigen Jahren völlig anders - und besser! - aussehen mit mehr Grünflächen und deutlich weniger motorisierten Fahrzeugen.