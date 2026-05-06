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Aktie gesucht

KI-Boom treibt Chipentwickler Arm an

06.05.26, 23:36
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Der britische Chipentwickler Arm hat dank der hohen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) seine Umsatzprognose übertroffen.  

Das Unternehmen rechnet für das erste Quartal mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden Dollar (1,08 Mrd. Euro), wie es am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 1,25 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll bei 40 Cent liegen, verglichen mit Schätzungen von 36 Cent.

Im abgelaufenen vierten Quartal übertraf Arm mit einem Umsatz von 1,49 Milliarden Dollar ebenfalls die Erwartungen von 1,47 Milliarden Dollar.

Aktie legt nachbörslich deutlich zu

Die Aktien von Arm drehten an der Wall Street nachbörslich ins Plus und legten um rund neun Prozent zu. Die Arm-Aktie ist in diesem Jahr bereits um mehr als 91 Prozent gestiegen und hat damit andere große Branchenvertreter wie Nvidia, AMD und Broadcom hinter sich gelassen.

Arm profitiert von den massiven Investitionen der Technologiekonzerne in KI-Rechenzentren. Die Chiparchitekturen des Unternehmens gelten als besonders energieeffizient. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Betreiber von Rechenzentren, die den steigenden Strombedarf und die Wärmeentwicklung großer KI-Modelle in den Griff bekommen müssen. "Wir sind sehr optimistisch, was die Nachfrage in Rechenzentren angeht", sagte Arm-Chef Rene Haas der Nachrichtenagentur Reuters. Im laufenden Quartal verzeichne man einen recht deutlichen Anstieg der Lizenzeinnahmen in diesem Bereich. Im traditionell starken Smartphone-Geschäft dämpft jedoch ein Mangel an Speicherchips die Verkäufe, was die Einnahmen von Arm belasten könnte.

Für die Zukunft setzt der Konzern große Hoffnungen auf seinen neuen AGI-Prozessor für Rechenzentren. Arm hat sich nach eigenen Angaben für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 Kundenaufträge im Wert von zwei Milliarden Dollar für diesen Chip gesichert.

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