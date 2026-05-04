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Samsung-Knaller: Chef wird plötzlich ausgetauscht
© Getty

Elektronik-Riese

Samsung-Knaller: Chef wird plötzlich ausgetauscht

04.05.26, 07:59
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Der südkoreanische weltgrößte Fernseherhersteller Samsung Electronics hat angesichts der wachsenden Konkurrenz durch chinesische Anbieter überraschend den Chef seiner TV-Sparte ausgewechselt.  

Der bisherige Leiter des weltweiten Marketings, Lee Won-jin, übernehme die Führung des Bereichs, teilte der Technologiekonzern am Montag mit. Er folgt auf Yong Seok-woo, der dem Unternehmen künftig als Berater zur Seite stehen soll.

Der Schritt kommt unerwartet, da der Konzern seine Führungsebene üblicherweise im Dezember umbaut. Zwar nannte Samsung offiziell keinen Grund für die erste Neubesetzung an der Spartenspitze seit mehr als zwei Jahren. Ein Firmenvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, der neue Chef solle neue Perspektiven in dem hart umkämpften Markt eröffnen.

Der 2014 von Google zu Samsung gewechselte Lee übernimmt die Sparte in einer schwierigen Phase: Im ersten Quartal hatte der Bereich wegen einer stagnierenden Nachfrage und gestiegener Rohstoffkosten einen Gewinnrückgang verzeichnet. Zuletzt hatte sich der Wettbewerbsdruck weiter erhöht, nachdem der chinesische Rivale TCL und das japanische Unternehmen Sony im März eine strategische Partnerschaft geschlossen hatten.

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