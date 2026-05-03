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Elon Musk
© Getty

Tesla-Aktie

Cybertruck-Knaller: Elon Musk kauft fast jeden 5. Elektro-Pickup selbst

03.05.26, 16:35
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Irre Zahl um Tech-Milliardär Elon Musk! Neue Daten zeigen: Die Verkaufszahlen des Cybertrucks sind offenbar „geschönt“. Fast 20 Prozent der Fahrzeuge landen direkt in Musks eigenem Firmen-Imperium. 

Während Elon Musk (54) den Cybertruck stets als den „begehrtesten Wagen der Welt“ feiert, sprechen die nackten Zulassungszahlen eine ganz andere, bittere Sprache. Ein Enthüllungsbericht von Bloomberg (basierend auf Daten von S&P Global Mobility) bringt jetzt die unfassbare Wahrheit ans Licht. Musk kauft ein Fünftel der Elektro-Trucks selbst.

Der Mega-Trick: Fast 20 % Eigen-Zulassungen


Die Zahlen sind ein Knaller für jeden Tesla-Anleger:

  • Im vierten Quartal 2025 wurden in den USA 7.071 Cybertrucks neu zugelassen.
  • Davon gingen allein 1.279 Stück an SpaceX – Musks eigene Raumfahrtfirma!
  • Weitere 60 Trucks sicherten sich seine Firmen xAI, The Boring Company und Neuralink.

Das bedeutet: Fast jeder fünfte verkaufte Cybertruck (über 18 Prozent) wurde von Musk an Musk geliefert! Ohne diese internen Mega-Käufe wären die Zulassungszahlen im Vergleich zum Vorquartal um brutale 51 Prozent eingebrochen.

Gehen Tesla die Kunden aus?

Einige Analysten sind alarmiert. Tom Libby von S&P Global Mobility stellt klar: Solche Deals macht man normalerweise nur, wenn die echte Nachfrage am Markt wegbricht. Besonders brisant: Auf dem SpaceX-Gelände in Texas wurden bereits Reihen von unbenutzten Cybertrucks gesichtet. Während Musk behauptet, sie würden als „Sicherheitsfahrzeuge“ dienen, flüstern Insider bereits: Das ist eine reine Verzweiflungstat, um die Produktion künstlich am Laufen zu halten.

Für Anleger bleibt die Frage, wie belastbar die bisherigen Verkaufszahlen des Cybertrucks wirklich sind, wenn ein so großer Anteil der Registrierungen auf Transaktionen innerhalb des Musk-Konzernverbunds entfällt.

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