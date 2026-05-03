Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 93.80 aktien up +2.96% Andritz AG 72.30 aktien down -0.96% BAWAG Group AG 145.70 aktien down -0.55% CA Immobilien Anlagen AG 27.200 aktien up +1.87% DO & CO Aktiengesellschaft 173.00 aktien up +2.37% EVN AG 28.950 aktien up +2.48% Erste Group Bank AG 94.20 aktien down -6.18% Lenzing AG 23.250 aktien up +1.53% OMV AG 60.15 aktien up +0.25% Oesterreichische Post AG 32.050 aktien up +1.26% PORR AG 39.000 aktien up +0.52% Palfinger AG 35.000 aktien down -1.82% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.400 aktien up +1.62% SBO AG 36.950 aktien down -0.14% STRABAG SE 89.90 aktien up +1.93% UNIQA Insurance Group AG 16.300 aktien up +0.12% VERBUND AG Kat. A 64.15 aktien up +1.91% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien down -0.31% Wienerberger AG 24.640 aktien up +0.74% voestalpine AG 43.900 aktien up +1.43%
  1. oe24.at
  2. Business
"Premium-Erlebnis": Starbucks-CEO verteidigt 9-Dollar-Kaffee

Sorgt für Shitstorm

"Premium-Erlebnis": Starbucks-CEO verteidigt 9-Dollar-Kaffee

03.05.26, 14:35
Teilen

Starbucks-CEO Brian Niccol verteidigt in einem Podcast die absurden Kaffeepreise. Für seine Begründung erntete er nun viel Spott.

Bei Starbucks kostet ein normaler Kaffee 9 Dollar (umgerechnet 7,68 Euro). Über den hohen Kaffeepreis sprach Brian Niccol, CEO der Kaffeekette, im Podcast "What"s News AM" des "Wall Street Journals". Seine Rechtfertigung sorgt laut der "New York Post" für viel Verwunderung.

Für Niccol ist ein Starbucks-Kaffee ein "erschwingliches Premium-Erlebnis", für das Kunden bereit sind, mehr zu zahlen. Menschen würden unabhängig vom Einkommen bereit sein, sich mit einem teureren Getränk etwas zu gönnen.

Argumente von CEO sorgen für Online-Kritik

Niccol erklärt: "Wir wissen, dass es definitiv etwas gibt, das diesen Wert antreibt: die Fähigkeit, durch die Verbindung mit einem Barista einen großartigen Moment zu erleben." Ebenfalls seien die Sitzplätze ausgezeichnet, wodurch der Kunde den Kaffee als etwas Besonderes wahrnimmt.

Laut Niccol würde Starbucks wirtschaftlich gut aufgestellt sein. Die Kette kommt "sehr gut" bei der Generation Z, den Millennials und allen Einkommensgruppen an. Starbucks will nicht mit Rabatten oder kurzfristigen Angeboten Kunden gewinnen, sondern will, dass der Besuch sich als etwas "wertvolles" anfühlt.

Wie die "New York Post" berichtet, sollen die Argumente von Niccol in den sozialen Medien viel Kritik ausgelöst haben. Nutzer meinten, dass er an der Realität vorbeiredet und abgehoben sei. Zusätzlich machen sich viele über den "großartigen Moment mit dem Barista" lustig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen