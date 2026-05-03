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Schokolade wird billiger: Bahlsen und Lindt senken die Preise
© getty

Süße Ansage

Schokolade wird billiger: Bahlsen und Lindt senken die Preise

03.05.26, 04:38 | Aktualisiert: 03.05.26, 14:34
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Bahlsen sieht sich zurück auf Wachstumskurs. Gesunkene Rohstoffpreise machen Schokolade günstiger.

Die hohen Schokoladenpreise haben den Gebäckhersteller Bahlsen zuletzt stark belastet – nun zeichnet sich eine Entspannung ab. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Abgabepreise für ausgewählte Produkte gegenüber dem Handel gesenkt. Erste Preissenkungen seien bereits im Handel sichtbar.

"Durch die stark gestiegenen Schokoladenpreise mussten wir unsere Preise anheben, weil der Schokoladenanteil in unseren Produkten höher ist als im Wettbewerb", sagte Firmenchef Alexander Kühnen der Deutschen Presse-Agentur. Da sich die Preise inzwischen stabilisierten, werde eher über Preissenkungen nachgedacht als über weitere Erhöhungen.

Auch andere Hersteller reagieren auf die Entwicklung. So hat etwa der Schweizer Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli die Preise einzelner Produkte gesenkt.

"Enkelfähigkeit" statt kurzfristiger Einsparungen

Trotz der hohen Preise kam für Bahlsen eine Änderung der Rezeptur nicht infrage. Die Produkte seien stark von Gewohnheit und Vertrauen geprägt, viele Menschen äßen sie seit Jahrzehnten, sagte Kühnen. "Wenn jemand regelmäßig unsere Produkte kauft und plötzlich würde sich der Geschmack verändern, weil wir am Rezept sparen würden, dann verliert man diese Kunden sehr schnell und oft dauerhaft."

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Eine Anpassung am Produkt sei daher keine Option gewesen – auch wenn sie kurzfristig vielleicht geholfen hätte. "Aber langfristig wäre es nicht nachhaltig gewesen." Im Unternehmen, das zu 100 Prozent der Familie Bahlsen gehört, spiele dabei der Begriff "Enkelfähigkeit" eine große Rolle – also die Frage, ob es Bahlsen in zwei Generationen noch in seiner heutigen Form geben wird.

Zurück auf Wachstumskurs

Das Unternehmen aus Hannover kämpfte zuletzt mit rückläufigen Absatzmengen und verlor Marktanteile. "Als ich zu Bahlsen kam, hatte das Unternehmen kein gutes Jahr hinter sich, und mein Auftrag war klar: Veränderung", sagte Kühnen, der seit drei Jahren im Amt ist.

Der Umsatz der Bahlsen-Gruppe stieg 2024 auf 644,6 Mio. Euro, nach 607,9 Mio. im Jahr zuvor und 539,9 Mio. Euro 2022. Das operative Ergebnis lag bei 63,6 Mio. Euro, nach 40,5 Mio. 2023. 2022 hatte Bahlsen auf dieser Basis noch einen Verlust von 1,8 Mio. Euro ausgewiesen.

Mehr Biss im Markt

Jubeln will Kühnen aber nicht. "Wo ich nicht zufrieden bin, ist unsere Wettbewerbsposition." Er habe sich gewünscht, dass das Unternehmen stärker wachse und Marktanteile gewinne. Ein wesentlicher Grund dafür, dass das Wachstum hinter den Erwartungen blieb, seien auch die Schokoladenpreise gewesen.

"In drei Jahren möchte ich, dass wir im Wettbewerb gefürchtet werden", sagte Kühnen. "Im Moment sind wir das noch nicht, aber genau dahin wollen wir." Der Konkurrenzdruck habe durch große Player wie Ferrero und den Milka-Hersteller Mondelez zugenommen. Künftig solle die Branche zuerst an Bahlsen denken, wenn es um starke Wettbewerber gehe.

"Und nach innen soll Bahlsen ein Unternehmen sein, bei dem junge Leute sagen: Das ist ein traditionelles Unternehmen, aber gleichzeitig richtig sexy", sagte Kühnen.

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