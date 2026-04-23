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Lamine Yamal
© Getty

Verletzungs-Schock

Lamine Yamal (18) droht WM-Aus

23.04.26, 08:25
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Der Superstar verletzte sich beim Ausführen eines Elfmeters. 

Mega-Schock für Spanien 50 Tage vor der WM: Ausnahmetalent Lamine Yamal droht nach einer Verletzung nicht nur das Saison-Aus, sondern im schlimmsten Fall auch das Verpassen der Weltmeisterschaft.

Die Szene ereignete sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo. Kurz vor der Halbzeit verwandelte der 18-Jährige noch einen Foulelfmeter zur Führung, doch unmittelbar danach ging er zu Boden und griff sich an den linken Oberschenkel. Lamine Yamal musste ausgewechselt werden.

Lamine Yamal
© Getty

Was zunächst wie eine gewöhnliche Muskelverletzung wirkte, könnte sich nun als deutlich schwerwiegender herausstellen. Spanische Medien berichten von einem möglichen Muskelriss im Oberschenkel. Erste Untersuchungen deuten genau darauf hin – eine Diagnose, die weitreichende Folgen hätte.

Lamine Yamal
© Getty

Ganz Spanien bangt

Sollte sich der Verdacht bestätigen, würde das für Yamal nicht nur das vorzeitige Saisonende bedeuten, sondern auch seine Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft massiv gefährden. Nur wenige Wochen vor Turnierbeginn blickt daher ganz Spanien mit großer Sorge auf den Gesundheitszustand seines Hoffnungsträgers.

Die Reaktionen zeigen, wie gravierend die Situation ist: Im Stadion herrschte nach seiner Auswechslung gespannte Stille, Medien sprachen von „totalem Alarm“. Auch Barcelonas Trainer zeigte sich unmittelbar nach der Partie besorgt und machte deutlich, dass ein solcher Abgang selten ohne ernsten Hintergrund erfolgt. Genauere Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen.

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