Netz macht sich über Nagelsmann lustig

Das Testspiel zwischen Deutschland und den USA kurz vor der anstehenden Fußball-WM endete mit einem umkämpften 2:1, deutlich knapper als die meisten erwartet hätten. Im Vordergrund stand aber nicht das Sportliche.

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Während das Spiel durchaus spannend war ließ die Stimmung im Stadion das komplette Gegenteil vermuten. Auf den Rängen herrschte Totenstimmung und es wirkte fast so, als würde das Spiel selbst niemanden interessieren.

Trotz einiger guter Torchancen und intensiver Zweikämpfe waren nur vereinzelt Sprechchöre zu hören. Immer wieder blieb es minutenlang erstaunlich ruhig, was vor allem für ein Spiel mit deutscher Beteiligung kurz vor einer Weltmeisterschaft ungewöhnlich erschien und Fragezeichen aufwarf.

Nur das Rundherum wurde groß inszeniert. So war die Show vor dem Spiel im ganz großen Stil angelegt. Zuerst wurde jeder einzelne Spieler im WWE-Style vorgestellt. Danach erfolgte noch eine Flugshow über dem Soldier Field in Chicago, welche bei vielen Zuschauern sogar mehr Aufmerksamkeit auf sich zog als das Geschehen auf dem Platz.

Auch während der Partie wurde die Unterhaltung abseits des Rasens immer wieder in den Vordergrund gerückt. Mitten in der zweiten Spielhälfte erschien plötzlich ein voll ausgestattetes Buffet hinter dem Kasten von Torhüter Oliver Baumann. Nur ein paar Schritte vom Rasen entfernt waren Speisewärmer, Körbe mit Brot und Schüsseln mit Salat angerichtet.

Wie das Ganze dann schlussendlich bei der Weltmeisterschaft selbst ablaufen wird, bleibt abzuwarten. Aber eins ist klar: Bei Deutschlands Fans kamen die große Show und die mickrige Stimmung keinesfalls gut an. In den sozialen Netzwerken machten viele Anhänger ihrem Unmut Luft und kritisierten vor allem die fehlende Atmosphäre im Stadion. Zahlreiche Nutzer bemängelten, dass das Spiel trotz des prominenten Duells eher wie eine Marketingveranstaltung als ein echtes Fußballfest gewirkt habe.

Nagelsmann-Kappe sorgt im Netz für Lacher

DFB-Coach Nagelsmann © Getty Images

Für einen weiteren Hingucker sorgte DFB-Teamchef Julian Nagelsmann mit unterschiedlichen Outfits im Zuge der Partie. Stand er während der ersten Minuten noch in weißem T-Shirt mit schwarzer Hose und weißen Turnschuhen an der Seitenlinie, hatte der 38-Jährige zum Zeitpunkt der ersten Trinkpause in der 23. Minute bereits zu einem schwarzen T-Shirt gewechselt, stand fortan also ganz in Schwarz mit weißen Sneakers da.

So lacht das Netz: "Krönung der Hässlichkeit" 1 / 7 © via X © via X © via X

Zu allem Überfluss kombinierte er das neue Outfit dann noch mit einer Kappe, die eher an einen Malle-Trip als an ein Fußballspiel erinnert. Die weiße Kappe mit einer schräg abgebildeten Deutschlandflagge sorgte auch im Netz für Gelächter.