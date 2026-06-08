EM-Sieger zittert
Spanien droht WM-Start ohne Flügelzange
Seit April fehlt das 18-jährige Wunderkind am Feld. In den USA, Kanada und Mexiko wird er definitiv dabei sein. Auch beim ersten Spiel gegen Kap Verde am 15. Juni kann "La Furia Roja" auf den Superstar zurückgreifen.
Ebenso soll sein genialer Partner Nico Williams bereits hier wieder zu sehen sein. Doch die Startelf dürfte bei beiden Wirbelwinden wackeln. "Wir wissen nicht, wie viele Minuten sie spielen werden", so der 64-Jährige bei einer PK.
Keine Reise nach Mexiko
Für das Testspiel gegen Peru (in der Nacht auf Dienstag, 4 Uhr) sind beide nicht mit nach Mexiko gereist, sondern blieben in Chattanooga (USA). Das bestätigte Spaniens Coach Luis de la Fuente.
"Nico, Lamine und Víctor (Munoz) machen gute Fortschritte in ihrer Genesung. Es war für sie von Vorteil, die nächsten Tage hierzubleiben, um gezielteres Training zu absolvieren", erklärte de la Fuente.
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Stress wird man den Kickern wohl aber keinen machen. Auch wenn ein guter WM-Auftakt wichtig ist, wartet mit WM-Neuling Kap Verde dennoch eine machbare Aufgabe.
Und Argentinien zeigte 2022, dass man auch mit einer peinlichen Pleite zum Start (1:2 vs. Saudi-Arabien) Weltmeister werden kann.
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