WM-Chaos: Eröffnungsspiel droht Absage

Genau zum Anpfiff sollen heftige Gewitter niedergehen.

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Pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt eine instabile Wetterlage für erhebliche Sorgen bei den Organisatoren. Das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika im historischen Aztekenstadion droht am Donnerstagnachmittag von schweren Unwettern beeinträchtigt zu werden. Meteorologen prognostizieren heftige Gewitter exakt im Zeitfenster der Eröffnungszeremonie und des Anpfiffs. Im schlimmsten Fall droht eine Gewitter-Pause oder sogar die Absage. Das Spiel müsste dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Unwetter-Warnung

In den vergangenen Tagen zeigte sich in der Metropole ein wiederkehrendes Wettermuster: Nach bewölkten Vormittagen setzten nachmittags wolkenbruchartige Regenfälle ein. Das mexikanische Sekretariat für Katastrophenschutz musste bereits mehrfach die Alarmstufe Orange für verschiedene Stadtteile ausrufen. Die Auswirkungen auf die Infrastruktur sind massiv. Zahlreiche Hauptverkehrsachsen stehen unter Wasser, und im U-Bahn-Netz mussten wichtige Zugänge wegen Überflutungen gesperrt werden. Zusätzlich verschärft wird die Situation durch einen potenziellen Wirbelsturm, der sich vor der Pazifikküste formiert und feuchte Luftmassen ins Landesinnere drückt.

Für die Fans wird der Auftakttag damit zu einer logistischen Geduldsprobe. Die Eröffnungsfeier mit Popstar Shakira beginnt um 11:30 Uhr Ortszeit (19:30 Uhr MESZ), der Anpfiff erfolgt um 13:00 Uhr – genau dann, wenn die tägliche Unwettergefahr am höchsten ist. Da das offizielle Fan-Fest auf dem zentralen Zócalo-Platz rund 20 Kilometer vom Stadion im Süden der Stadt entfernt liegt, droht der Transfer der Zuschauermassen bei den erwarteten Überschwemmungen im Verkehr steckenzubleiben. Neben den Wetterkapriolen belasten zudem angekündigte Streiks und Blockaden von Lehrkräften die ohnehin angespannt Logistik in der Megacity.