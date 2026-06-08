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Kurz vor Auftakt

USA verweigert Einreise von WM-Schiri

(FILES) Gabon's forward #20 Denis Bouanga is shown the yellow card by Somali referee Omar Abdulkadir Artan during the Africa Cup of Nations (CAN) Group F football match between Gabon and Ivory Coast at the Grand Stadium in Marrakech on December 31, 2025. Award-winning Somali referee Omar Artan, set to be the first from his country to officiate at the World Cup, was denied entry to the United States, a sports ministry official told AFP on June 8, 2026. 'Denying him entry to the United States and preventing him from officiating scheduled matches harms not only him personally but also undermines football's commitment to fairness, merit, and the spirit of fair play,' Ciise Aden Abshir, a senior advisor to Somalia's Ministry of Youth and Sports and a former national team captain, told AFP. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
© AFP
Omar Artan sollte der erste Schiedsrichter aus Somalia sein, der ein Spiel bei einer Fußball-WM leitet. Aber nun wird ihm die Einreise verweigert.
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Omar Artan wollte bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko Geschichte schreiben. Er wollte der erste Schiedsrichter aus Somalia sein, der auf der größten Fußball-Bühne ein Spiel pfeifen durfte. Doch nun kommt der große Schock für ihn: Seine Einreise in die USA wird verweigert.

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Gegenüber der Nachrichtenagentur „AFP“ erklärte am Montag ein Vertreter des somalischen Sportministeriums, dass Artans Einreise am Miami International Airport verweigert worden sei.

Somalia steht auf Trumps Liste

Die Gründe sind derzeit noch unbekannt. Aber: Somalia gehört zu jenen Ländern, die auf der Einreiseverbotsliste von US-Präsident Donald Trump stehen.

Laut Ciise Aden Abshir, leitender Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft, hat Artan ein gültiges Visum für die USA gehabt. Der betroffene Schiedsrichter soll nach Istanbul zurückgeflogen sein.

Schreibt Geschichte

Abshir erklärte gegenüber der „AFP“: „Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay.“

Artan gehört zu den 52 Schiedsrichtern, die vom Weltverband FIFA für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ausgewählt wurden. Damit hätte der 34-Jährige der erste somalische Schiedsrichter sein sollen, der bei einer WM zum Einsatz kommt.

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