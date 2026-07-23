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Bis 2031

Ex-Salzburg-Star wechselt zum FC Barcelona

Ein Borussia Dortmund Spieler im gelben Trikot hält sich nachdenklich die Stirn auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Offensivspieler Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem spanischen Fußball-Meister FC Barcelona an.
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Der 24-Jährige hat in Barcelona einen Vertrag bis 2031 unterschrieben, verkündeten die Katalanen am Donnerstag. Dem Vernehmen nach haben sich der BVB und Barcelona auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Mio. Euro an Boni geeinigt. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Mio. Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.

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In seiner Zeit beim Revierclub bestritt Adeyemi 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison. Mit den Dortmundern erreichte er 2024 unter anderem das Finale der Champions League (0:2 gegen Real Madrid).

Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Barcas Meistermacher Hansi Flick hatte ihn als damaliger Bundestrainer im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.

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