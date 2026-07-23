Ronaldo teilt gegen Messi und Co. aus

Das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Bei den "Albiceleste" wird der Grund für die heftige Niederlage diskutiert. Nun mischt sich sogar eine brasilianische Fußball-Legende ein und liefert eine provokante Aussage.

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Die brasilianische Legende Ronaldo (49) hat auf seinen Social-Media-Kanälen ausführlich über das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien geredet. Dabei ist für den Ex-Real-Madrid-Star Spanien der hochverdiente Weltmeister. Dafür zerreißt er die Leistungen von Messi und Co.

Der Brasilianer erklärte: "Es war ein historischer Tag. Spanien hat das Spiel von Anfang bis Ende dominiert, genau wie ich es erwartet hatte. Sie haben nicht so viele Tore geschossen und nicht so hoch gewonnen, wie sie es verdient gehabt hätten, aber es war absolute Dominanz über das gesamte Spiel."

"Es war eine Tracht Prügel"

"O Fenômeno" legte sogar nach: "Es war eine Tracht Prügel. Der Qualitätsunterschied zwischen Spanien und Argentinien ist enorm. Selbst mit Messi konnten sie nicht mithalten." Ronaldo erkannte vor allem eine große Schwäche: "Ein talentierter Spieler kann ein einzelnes Spiel gewinnen, aber man braucht die Stärke einer gesamten Mannschaft, um die WM zu gewinnen – so wie Spanien."

© EPA

Zum Abschluss seiner Analyse konnte er auf einen verbalen Nadelstich gegen den großen Erzrivalen nicht verzichten: "Sie haben zu keiner Zeit guten Fußball gespielt, sondern einfach nur mit viel Mut gekämpft. Sie haben nie schön gespielt. Spanien hat dagegen die DNA, um ein wunderschönes Spiel zu spielen."

Ronaldo kritisierte zudem auch das berühmte "Joga Bonito": "Das brasilianische Joga Bonito ist überholt worden und Spaniens aktueller Stil ist der beste."