'Naked Education': Erwachsene zeigten sich im TV nackt vor Kindern

In Großbritannien ist das Entsetzen nach der ersten Ausstrahlung der Show 'Naked Education' groß. Denn vor laufender Kamera entblößen sich Erwachsene vor Kindern. Nach über 900 Beschwerden droht nun das Sende-Aus.

Nacktes Entsetzen in Großbritannien. Schuld dafür ist eine Aufklärungsshow, welche aktuell höchst umstritten ist. -Durchaus zurecht, schließlich geht es dabei um viel nackte Haut. Die Furore der ersten der Sendung "Naked Education" ist sogar so groß, dass sie möglicherweise abgesetzt wird.

Denn bereits nach der ersten Ausstrahlung sollen über 900 Beschwerden bei der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom registriert worden sein. Diese waren zudem alle recht ähnlich: Warum sollen sich Kinder die nackten Körper fremder Erwachsener anschauen?

So reagieren die Zuschauer

Die "Bild" zitiert einen schockierten Zuschauer: „Die zeigen Kindern unter 16 Jahren nackte Fremde. Warum? Sie müssen echt keine völlig nackten Fremden sehen, um über ihren Körper aufgeklärt zu werden.“ Ein anderer wetterte: „Wie kann es erlaubt sein, dass alte Männer nackt vor 14-, 15-Jährigen stehen können? Ist mir egal, ob das ein Experiment ist.“

Um besseres Verhältnis zum Körper aufzubauen

Dabei ist das Sendekonzept eigentlich von echten Experten konzipiert: So sollen durch das Zeigen verschiedener Körper bessere Verhältnisse zum eigenen Körper entwickelt werden.

Anna Richardson, eine der Moderatorinnen der Show, verteidigt ihre Sendung: „Lasst uns Körper normalisieren, lasst uns darüber reden, was wir durchmachen, und lasst uns die Nation tatsächlich aufklären.“ Ganz besonders erinnert sie dabei an Teilnehmer Finn, welcher nach seiner Geschlechtsumwandlung seinen neuen Penis gezeigt hatte.

Sende-Hit in Dänemark

Doch tatsächlich gab es dieses Format schon einmal.

Und das sogar in dem Vorzeige-Staat Dänemark. Auch hier zeigten sich bereits 2020 Erwachsene im TV nackt vor Kindern in der Show „ Ultra Strips Down“. Die Reaktionen waren allerdings ähnlich wie nun auch:

Gegenüber der "New York Tomes" rechtfertigte sich Jannik Schow, der Gastgeber der Show: „Vielleicht denken manche Leute: ,Oh mein Gott, sie kombinieren Nacktheit und Kinder.‘ Aber das hat nichts mit Sex zu tun, es geht darum, den Körper als natürlich anzusehen, so wie es Kinder tun. 90 Prozent der Körper, die man in sozialen Medien sieht, sind perfekt, aber so sehen 90 Prozent der Welt nicht aus.“

So betrachtet, schien das Konzept dann aber doch anzukommen: Das Format blieb über mehrere Staffeln und wurde mehrfach ausgezeichnet. Nun bleibt abzuwarten, wie es mit „Naked Education“ weitergehen wird.