Rapid erzittert 3:1-Sieg beim Andorra-Zwerg

Nach torloser 1. Halbzeit erschossen Raux Yao, Demir und Haidara in Andorra eine gute Rapid-Ausgangsposition für das Conference-League-Qualirückspiel in Wien.

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Rapid hat sich die erste Pflichtspielaufgabe in der Conference League wohl einfacher vorgestellt. Schließlich reichte es im Zweitrunden-Quali-Hinspiel beim FC Santa Coloma auf 1000 Meter Höhe bei drückend-warmen 32 Grad in Andorra la Vella nur zu einem mühsamen 3:1-Sieg.

Torlose 1. Halbzeit

Dabei hätte man nach den Testsiegen der Grün-Weißen gegen Panathinaikos Athen (4:1) und den HSV (3:2) gegen den Vierten der Andorra-Liga doch mehr erwarten können.

Zwar ist Rapid von Beginn an spielbestimmend, doch aufgrund mangelnder Chancen steht‘s zur Pause 0:0.

Drei Tore in 6 Minuten nach Seitenwechsel

Dann geht es Schlag auf Schlag: Nach dem erlösenden 1:0 durch Raux Yao nach einem Demir-Eckball (50.) gleicht Munoz per Konter-Tor aus (54.). Zwei Minuten später trifft Yusuf Demir nach Doppelpass mit Seidl zum 2:1 (56.).

Gute Ausgangslage dank Last-Minute-Haidara

"Joker" Haidara verschafft Rapid mit dem späten Siegtor zum 3:1 (89.) dann doch noch eine Top-Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch (20.30) daheim. Für den Einzug in die 3. Quali-Runde steht die Tür weit offen, außerdem weiß Trainer Hoff Thorup jetzt, was seine Truppe erwartet!