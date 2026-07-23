FIFA-Knall: 2034 gibt es wohl keine WM

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien könnte später stattfinden als bislang geplant.

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Statt Ende 2034 wird inzwischen sogar über eine Austragung Anfang 2035 diskutiert. Das berichtet der britische "Mirror". Grund dafür ist eine Terminkollision mit dem muslimischen Fastenmonat Ramadan.

© FIFA via Getty Images

Ursprünglich war erwartet worden, dass das Turnier – ähnlich wie die WM 2022 in Katar – im November und Dezember ausgetragen wird, um den extremen Sommertemperaturen in Saudi-Arabien zu entgehen. Doch genau in diesem Zeitraum fällt 2034 der Ramadan. Während des Fastenmonats verändert sich in muslimischen Ländern das öffentliche Leben erheblich. Gläubige verzichten tagsüber auf Essen und Trinken, Arbeits- und Tagesabläufe werden angepasst. Eine Weltmeisterschaft mit Millionen Fans und zahlreichen muslimischen Spielern während dieser Zeit würde daher vor große organisatorische Herausforderungen stellen.

Termin-Chaos

Auch alternative Termine sind problematisch. Eine Verlegung auf Januar oder Februar 2034 würde mit den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City kollidieren. Im März beginnt zudem die Hadsch-Pilgerfahrt nach Mekka, zu der Millionen Muslime nach Saudi-Arabien reisen. Die Sommermonate gelten wegen Temperaturen von häufig über 40 Grad Celsius ohnehin als ungeeignet.

Deshalb gilt inzwischen ein Turnierbeginn im Januar 2035 als mögliche Lösung. Die Weltmeisterschaft könnte dann nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen beginnen und vor der Hadsch abgeschlossen werden. Zwar würde das den traditionellen Vierjahresrhythmus der WM leicht durchbrechen, zeitlich läge das Turnier jedoch nur wenige Wochen später als ursprünglich vorgesehen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte bereits, dass über den internationalen Spielkalender intensiv diskutiert werde. Man müsse "offen für alle Möglichkeiten bleiben", erklärte der Verbandschef. Eine endgültige Entscheidung über den Termin der WM 2034 steht jedoch noch aus.