"Vergesst alles": Brisantes Messi-Video aufgetaucht

Zwei Tage nach Argentiniens 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen Spanien sorgt ein bisher unveröffentlichtes Video aus dem Spielertunnel für Diskussionen.

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Die Aufnahmen zeigen Kapitän Lionel Messi unmittelbar vor dem Anpfiff bei einer emotionalen Ansprache an seine Mitspieler – und lassen Fans über die Stimmung innerhalb der Mannschaft spekulieren.

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Zu hören ist, wie Messi seine Teamkollegen mehrfach zur Ruhe aufruft. "Kommt schon, Leute, bleibt ruhig", sagt der Weltstar. Wenig später wiederholt er seine Botschaft: "Lasst uns einfach ans Spielen denken, bleibt ruhig. Vergesst alles. Lasst uns einfach nur ans Spielen denken."

Gab es Spannungen?

Vor allem die Worte "Vergesst alles" beschäftigen viele Fans in den sozialen Netzwerken. Einige vermuten, dass die Mannschaft vor dem Finale unter besonderem Druck stand oder es interne Spannungen gegeben haben könnte. Belege dafür gibt es allerdings nicht. Ebenso ist unklar, worauf sich Messi mit seiner Aussage tatsächlich bezog. Möglich ist auch, dass der Kapitän seine Mitspieler lediglich dazu auffordern wollte, die enorme Bedeutung des Endspiels auszublenden und sich voll auf die Partie zu konzentrieren.

Auffällig ist auf den Aufnahmen vor allem die ernste Miene der argentinischen Spieler. Während Messi spricht, hört die Mannschaft aufmerksam zu. Lediglich Mittelfeldspieler Enzo Fernández spendet seinem Kapitän Beifall.

Video zum Thema Highlights: Spanien vs. Argentinien © ORF

Sportlich verlief das Finale für den Titelverteidiger enttäuschend. Spanien bestimmte über weite Strecken das Spiel und ließ Argentinien kaum zur Entfaltung kommen. In der regulären Spielzeit brachte die Albiceleste keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor. Erst in der 120. Minute zwang Giuliano Simeone den spanischen Schlussmann erstmals zu einer Parade. Kurz darauf war die Titelverteidigung endgültig Geschichte – und Messi konnte seine Tränen nach dem Schlusspfiff nicht mehr zurückhalten.