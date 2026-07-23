Italien-Job: Pep Guardiola kurz vor Entscheidung

Pep Guardiola (55) ist derzeit vereinslos. Laut mehreren Berichten soll Italien interessiert am Spanier sein. Nun soll er kurz vor einer Entscheidung stehen.

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Pep Guardiola wird offenbar das Angebot des italienischen Fußballverbandes nicht annehmen. Laut "Gazzetta dello Sport" steht der Spanier kurz vor der Absage des Projekts. Er wolle nach seinem Abschied von Manchester City eine Pause einlegen.

Um ihn umzustimmen, hat Guardiola rund 20 Millionen Euro Gehalt pro Saison vom italienischen Fußballverband verlangt. Das ist doppelt so viel, wie die Italiener bei einem vorherigen Treffen mit dem Starcoach angeboten haben.

Nun muss sich die Squadra Azzurra einen neuen Mann suchen. Als weitere Kandidaten werden derzeit schon Andrea Pirlo (United FC) und Europameister-Coach Roberto Mancini gehandelt. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, könnten auch Antonio Conte (SSC Neapel) und Stefano Pioli (zuletzt AC Florenz) den vakanten Posten übernehmen.