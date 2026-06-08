Wer ist denn da?
Nike blamiert sich mit WM-Werbespot
Beim Werbespot waren natürlich wieder die größten Stars des Fußball-Globus zu sehen - Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Virgil van Dijk, alle sind Sie dabei.
Von Englands Nationalteam, für viele immerhin einer der Anwärter auf den WM-Titel, war aber nur ein Spieler mit dabei: Cole Palmer. Der Chelsea-Star, der auch für seinen "kalten" Torjubel bekannt ist, wurde als "Cold Palmer" präsentiert.
Palmer präsentiert Nike, aber nicht die WM
Der 24-Jährige präsentiert sich im England-Trikot mit der Nummer 20, vor einem eiskalten Hintergrund. Das Problem? Thomas Tuchel pfiff auf Palmer, der Offensivkünstler ist in den USA, Kanada und Mexiko also gar nicht vor Ort.
Ein ziemlicher Griff ins Klo. Die Nummer 20 präsentiert für England nun sein londoner Rivale Noni Madueka, der erst vor der Saison von Chelsea zum frischgebackenen englischen Meister Arsenal wechselte.
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Solche Fauxpas sind bei Stickerheften vor Großevents bekannt, nicht aber von den berühmten Nike-Spots. Autsch!
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