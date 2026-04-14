Genial! So clever lassen sich Spargelreste im Haushalt verwerten

Wir lieben den zarten, grünen und weißen Spargel auf unseren Tellern. Doch was passiert mit den holzigen Enden und dem Berg an Schalen, die beim Vorbereiten übrig bleiben? Meistens wandern sie direkt in den Bio-Müll. Ein riesiger Fehler!

Spargelreste sind viel zu schade, um sie einfach wegzuwerfen. Sie stecken noch voller Vitamine, Nährstoffe und vor allem: purem Geschmack. Egal, ob Sie ein Gourmet-Menü planen oder Ihren Zimmerpflanzen etwas Gutes tun wollen: Hier sind 5 clevere und kreative Wege, Spargelreste zu verwerten.

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Spargel-Power für Ihre Pflanzen

Nicht nur wir Menschen, auch unsere Pflanzen lieben Spargel! Wussten Sie, dass Sie aus den Resten einen natürlichen Dünger herstellen können?

So geht’s:

Machen Sie Ihre eigene "Spargeljauche"! Geben Sie etwa 100 Gramm Spargelreste auf 1 Liter Wasser in einen Eimer. Lassen Sie das Ganze ein bis zwei Wochen gären (täglich umrühren nicht vergessen!). Sobald die Mischung anfängt, unangenehm zu riechen, ist der Wunderdünger fertig. Vor dem Gießen einfach im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und Ihren Pflanzen beim Wachsen zusehen.

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Cremige Spargelsuppe

Sie haben keine ganzen Stangen mehr übrig? Kein Problem. Aus den Schalen und Enden lässt sich eine aromatische Suppe zaubern.

So geht’s:

Kochen Sie die Reste in Wasser mit einer Prise Salz, Pfeffer und (wer mag) einem großzügigen Schuss Weißwein oder etwas Gemüsebrühe aus. Gießen Sie den Sud durch ein Sieb und binden Sie ihn mit einer Mehlschwitze. Jetzt noch ein Schuss Obers und eine Prise Muskatnuss dazu, fertig ist die perfekte Vorspeise.

Spargelsud auf Vorrat

Wer gerne kocht, braucht diesen Sud. Er ist die perfekte, geschmacksintensive Basis für cremige Risottos oder raffinierte Fisch- und Fleischsaucen.

So geht’s:

Kochen Sie die Schalen langsam in Wasser aus. Den fertigen Sud können Sie einfach in Gläser abfüllen oder in Eiswürfelformen einfrieren. So haben Sie immer perfekt portionierte Spargel-Aromen griffbereit.

Selbstgemachtes Spargelsalz

Spargelsalz ist unfassbar einfach selbst gemacht und ein geniales Mitbringsel für die nächste Grillparty.

So geht’s:

Trocknen Sie die Schalen bei niedriger Temperatur schonend im Backofen, bis sie komplett knusprig sind. Anschließend fein mahlen und mit hochwertigem Meersalz mischen. Voilà! Dieses Gewürz verleiht Eierspeisen, Bratkartoffeln oder frischen Salaten einen raffinierten Twist.

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Aromatisches Spargelöl

Dieses feine Öl ist ein kulinarisches Highlight und gibt Ihren Gerichten den letzten Schliff.

So geht’s:

Geben Sie die Spargel-Reste in ein sauberes Glas und füllen Sie es mit einem neutralen Öl (z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl) auf, bis alles bedeckt ist. Stellen Sie das verschlossene Glas für drei Tage in den Kühlschrank und schütteln Sie es täglich einmal gut durch. Danach einfach abseihen.

Das Öl hält sich im Kühlschrank etwa zwei Wochen und schmeckt hervorragend über frischen Salaten oder gebratenem Gemüse.