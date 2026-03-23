Der ultimative Fahrplan für Ihre Zimmerpflanzen im Frühling

Damit Ihre Lieblinge im Frühling richtig Gas geben, kommt es auf das richtige Timing an. Erfahren Sie hier, warum März und April die entscheidenden Monate für frische Erde sind und wie Sie Schädlingen nach dem Winter keine Chance geben.

Endlich werden die Tage länger und die Sonnenstrahlen kräftiger! Nicht nur unser Gemütszustand klettert nach oben, auch unsere grünen Mitbewohner erwachen aus ihrem Winterschlaf. Da der Frühling die Hauptwachstumszeit ist, brauchen Monstera, Pilea und Co. jetzt ein ordentliches Wellness-Programm.

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Damit deine Pflanzen nicht nur überleben, sondern zum echten Blickfang werden, haben wir den ultimativen Pflege-Check für dich.

1. Das große Umtopfen: Zeit für ein Upgrade (März/April)

Wenn die Wurzeln unten schon aus dem Topf schauen, wird es höchste Zeit. Der Frühling ist der ideale Moment für ein neues Zuhause.

Der Trick : Wählen Sie einen Topf, der etwa 2–5 cm größer im Durchmesser ist.

: Wählen Sie einen Topf, der etwa 2–5 cm größer im Durchmesser ist. Frische Energie: Nutzen Sie hochwertige neue Erde, denn die alte ist meist ausgelaugt.

2. Mehr Licht

Ihre Pflanzen haben im Winter wahrscheinlich jedes Quäntchen Licht gesucht. Jetzt im Frühling dürfen sie wieder näher ans Fenster.

Rotation: Drehen Sie Ihre Schätze jede Woche um eine Vierteldrehung. So wachsen sie gerade und nicht schief dem Licht hinterher.

3. Food-Check: Kaffee für die Pflanzen

Nach der Ruhephase brauchen Ihre Pflanzen Energie. Ab März/April ist Dünge-Saison.

Ein ausgewogener Flüssigdünger einmal im Monat wirkt Wunder. Aber Achtung: Viel hilft hier nicht viel - halten Sie sich strikt an die Packungsanweisung, um Überdüngung zu vermeiden.

4. Wellness & Beauty: Schneiden und Putzen

Ein kleiner Haarschnitt gefällig? Vertrocknete oder zu lange Triebe können jetzt weg, damit die Pflanze buschiger nachwächst. Wichtig: Staub blockiert das Licht. Wischen Sie die Blätter mit einem feuchten Tuch ab oder gönnen Sie ihnen eine vorsichtige Dusche. Das beugt auch Schädlingen vor, die sich im trockenen Winterstaub pudelwohl fühlen.

5. Gießen: Der Finger-Test

Mit den steigenden Temperaturen steigt der Durst. Verlassen Sie sich nicht auf den Kalender, sondern auf Ihre Finger: Stecken Sie ihn 2–3 cm tief in die Erde. Fühlt es sich trocken an? Dann heißt es: Wasser marsch! Staunässe aber bitte unbedingt vermeiden, sonst faulen die Wurzeln.

6. Die Luftfeuchtigkeit nicht vergessen

Auch wenn die Heizung langsam ausgeht, kann die Luft noch trocken sein. Besonders tropische Schönheiten freuen sich über eine Sprühflasche oder einen Luftbefeuchter.

Der Frühling ist auch die beste Zeit, um die Pflanzenfamilie zu erweitern! Neue Pflanzen bringen frische Energie und verbessern ganz nebenbei das Raumklima.