Osterdeko 2026: Highlights für ein schönes Zuhause

Süße Häschen und bunte Vögel läuten die Osterzeit ein und bringen frische Farben in unser Leben. 2026 wird es rosa, gelb und grün!

Ostern steht vor der Tür! Da das Fest heuer bereits auf den 5. April fällt, ist es höchste Zeit, sich um die passende Dekoration zu kümmern. Die Klassiker – Hasenfiguren, Hühner und bunte Eier – zeigen sich jetzt von ihrer modernen Seite: In zartem Glas oder aus schlichtem Wabenpapier und in sanften Farben setzen sie frische, zeitgemäße Akzente.

Oster-Deko: Unsere Lieblings-Pieces 1/6

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6/6 © Werner Krauss Durchscheinend: Sechs dezente Anhänger „Suva“ von Loberon aus mundgeblasenem Glas mit rustikaler Jute-Aufhängung. 24,95 Euro, loberon.at © Bungalow Fantastisch: Paradiesvögel-Set aus Wabenpapier von Bungalow. 21,25 Euro, bungalow.dk © Boris Kumicak Sonniges Gelb: Zwei faltbare Hasen von Tchibo aus FSC-zertifiziertem Papier. 9,95 Euro, tchibo.at © Arket Streifenmuster: Eiförmige Glasvase von Arket in Grün. 19,50 Euro, hm.com © Iittala Zeitlose Schlichtheit: Glasvase „Kartio“ von Kaj Franck für Iittala, in drei Nuancen erhältlich. Je 70 Euro, iittala.com © Royal Copenhagen Süßes Versteck: Dekorative Bonbonniere „Wildflowers“ von Royal Copenhagen aus weißem Porzellan. 69 Euro, royalcopenhagen.com

Abwechslung darf sein

Für alle, die Abwechslung lieben: Es muss nicht immer traditionell sein! Am Osterstrauß aus klassischen Palmkätzchen tummeln sich dieses Jahr auch fantasievolle Paradiesvögel oder andere exotische Tiere. Ornamente in floralen Motiven sind eine schöne Ergänzung, mit der man die neue Jahreszeit begrüßt und die für eine fröhliche Note sorgen.

Zeitlose Schlichtheit: Glasvase „Kartio“ von Kaj Franck für Iittala, in drei Nuancen erhältlich. Je 70 Euro, iittala.com © Iittala

Mit ein wenig zusätzlichem Grün wirkt das Arrangement besonders natürlich. Und natürlich dürfen Blumen nicht fehlen: Ein farbenfrohes Frühlingsbouquet in einer eleganten Vase rundet das stimmige Gesamtbild perfekt ab.