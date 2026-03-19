Eröffnung: Die schönsten Ostermärkte in Wien 2026 im Überblick

Frühlingserwachen in der Bundeshauptstadt! Ab sofort öffnen die Wiener Ostermärkte wieder ihre Pforten. Ob traditionelles Handwerk in der City oder das Mega-Event vor Schloss Schönbrunn – wir haben alle Termine, Highlights und das beste Programm für Kinder und Familien für Sie zusammengefasst.

Wien stimmt sich auf das Osterfest ein. In der ganzen Stadt verwandeln sich Plätze in bunte Frühlingswelten. Hier finden Sie den ultimativen Guide zu den wichtigsten Märkten der Saison:

Tradition pur: Ostermarkt in Hernals

Den Anfang macht man in Hernals. Ab Donnerstag laden die Kalvarienberggasse und der St.-Bartholomäus-Platz zum Verweilen ein. Hier wird Brauchtum noch großgeschrieben.

Programm: Kasperltheater und der Besuch vom Osterhasen begeistern die Kleinen.

Kasperltheater und der Besuch vom Osterhasen begeistern die Kleinen. Highlights: Traditionelles Osterfeuer, Osterratschen sowie Tanzvorführungen lokaler Vereine.

Traditionelles Osterfeuer, Osterratschen sowie Tanzvorführungen lokaler Vereine. Info: Bis zum Ostersonntag (5. April) geöffnet.

Kunst und Kulinarik in der Inneren Stadt

Ab Freitag (20. März) zieht die Innere Stadt nach! Am „Altwiener Ostermarkt“ auf der Freyung wartet ein echtes Instagram-Motiv: Der berühmte, massive Ostereierhaufen und das gigantische Prunk-Ei. Nur einen Katzensprung entfernt, am Hof, lockt geballtes Kunsthandwerk und feinste Kulinarik. Beide Märkte haben bis zum Ostermontag (6. April) für Sie geöffnet.

Das Highlight: Oster- und Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn

Am 25. März startet der Gigant unter den Märkten: Der größte Wiener Ostermarkt vor der kaiserlichen Kulisse von Schloss Schönbrunn.

Vielfalt: 88 Stände bieten Handwerkskunst, Spielzeug und exklusive Schreibwaren.

88 Stände bieten Handwerkskunst, Spielzeug und exklusive Schreibwaren. Kulinarik: Mit 24 Gastronomie-Ständen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Mit 24 Gastronomie-Ständen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Entertainment: Live-Musik (Jazz, Swing, Wienerlieder) sorgt jeweils Freitag- und Samstagabend sowie Sonntagvormittag für Stimmung.

Live-Musik (Jazz, Swing, Wienerlieder) sorgt jeweils Freitag- und Samstagabend sowie Sonntagvormittag für Stimmung. Action für Kids: Ein Strohlabyrinth, eine Rätselrallye, Bastelwerkstätten und kostenloses Kinder-Yoga (jeden Freitag) machen den Ausflug zum Erlebnis.

Dieser Markt bleibt besonders lange für Frühlingsfans bestehen: Geöffnet ist hier bis zum 19. April.

Regionales in Floridsdorf

Wer nicht so lange warten will, kann schon jetzt über die Donau schauen: Am Franz-Jonas-Platz hat der Ostermarkt der Floridsdorfer Wirtschaft bereits seit Februar seine Pforten geöffnet. Neben regionaler Deko und Frühlingsblumen wartet hier am Palmsonntag ein besonderes spirituelles Highlight: Die feierliche Palmweihe.

Egal ob Sie Action für die Kids suchen oder einfach nur einen Punsch in der Frühlingssonne genießen wollen, Wiens Ostermärkte haben 2026 einiges zu bieten.