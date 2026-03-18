In die Osterferien für unter 80 Euro: Diese Kurztrips machen es möglich!

Ostern gehört zu den beliebtesten und somit teuersten Reisezeiten des Jahres. Aber: Wer richtig bucht, kann auch kurzfristig noch Destinationen im europäischen Ausland für unter 80 Euro hin und zurück erreichen.

Ostern ist für viele der erste Anlass im Jahr für einen Kurzurlaub. Besonders attraktiv sind Ziele im europäischen Ausland, die sich schnell und günstig erreichen lassen. Die Analyse der Omio-Reiseexpert:innen zeigt: Auch rund um Ostern lassen sich noch spontane Kurztrips unter 80 Euro finden. Für Reisende aus Österreich lohnt sich ein genauer Blick auf die Karte.

Straßburg

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Kosten: ab ca. 60-80 € (z. B. Nachtzug/Umstieg ab Wien oder Salzburg)

Straßburg verbindet französisches Flair mit deutsch geprägter Geschichte. Besonders im Viertel „La Petite France“ zeigt sich die Stadt von ihrer malerischen Seite: Fachwerkhäuser, kleine Kanäle und erste Frühlingssonne sorgen für Postkartenfeeling.

Kulturell lohnt sich das Musée de l’Œuvre Notre-Dame (Eintritt ab ca. 5 €), während am Place Kléber Cafés und Restaurants zum entspannten Verweilen einladen – ideal für einen günstigen Nachmittagstrip.

Zürich

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Kosten: ab ca. 70-80 € (Sparschiene ab Westösterreich, teils auch ab Wien mit Glück)

Zürich punktet mit einer Mischung aus urbanem Leben und Natur. Die Altstadt rund um die Niederdorf ist perfekt für einen entspannten Spaziergang, während der Zürichsee direkt vor der Tür liegt.

Wer mag, schlendert noch über die Bahnhofstrasse – Schaufensterbummel kostet nichts, die Aussicht auf die Alpen gibt’s gratis dazu.

Budapest

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Kosten: ab ca. 20–40 € (Zug oder Bus, Hin- und Rückfahrt)

Budapest ist DER Klassiker für einen günstigen Kurztrip, vor allem ab Wien – schnell erreichbar und vollgepackt mit Highlights.

Ein Bad im berühmten Széchenyi-Thermalbad ist ein echtes Erlebnis, während Spaziergänge entlang der Donau – etwa zur Kettenbrücke – komplett kostenlos sind. Dazu kommen günstige Cafés, imposante Architektur und ein besonders schönes Abendpanorama – perfekt für ein spontanes Oster-Wochenende.

Prag

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Kosten: ab ca. 25–50 € (Zug oder Bus, retour bei früher Buchung)

Prag zählt zu den besten Preis-Leistungs-Zielen in Europa – und ist von Wien aus überraschend schnell erreichbar. Direktzüge brauchen rund vier Stunden, Tickets gibt es schon ab etwa 15–30 € pro Strecke bei früher Buchung .

Vor Ort punktet die Stadt mit kostenlosen Highlights: Spaziergänge über die Karlsbrücke, durch die Altstadt oder hinauf zur Prager Burg. Dazu kommen günstige Restaurants und Cafés – ideal für einen budgetfreundlichen Ostertrip.

München

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Kosten: ab ca. 30–70 € (Zug, retour mit Sparschiene)

München ist eine der einfachsten und gleichzeitig vielseitigsten Optionen für einen Oster-Kurztrip ab Österreich. Mehrmals täglich verbinden Direktzüge Wien, Linz und Salzburg mit der bayerischen Metropole – oft zu überraschend günstigen Preisen.

Vor Ort lässt sich viel kostenlos entdecken: ein Spaziergang über den Marienplatz, durch den weitläufigen Englischer Garten oder entlang der Isar gehört zu den Klassikern. Dazu kommen zahlreiche Biergärten und traditionelle Wirtshäuser – perfekt, um bei Frühlingswetter draußen zu sitzen und das Osterwochenende entspannt zu genießen.