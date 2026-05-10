Steyr & Nationalpark Kalkalpen als abwechslungsreiche Austro-Sommerziele

Zwischen smaragdgrünen Flüssen, uralten Buchenwäldern und einer mittelalterlichen Altstadt wie aus dem Bilderbuch entfaltet sich rund um Steyr und den Nationalpark Kalkalpen eine Region vollerAbenteuer, Genuss und Geschichte.

Wer durch Steyr schlendert, spürt sofort: Hier ist Geschichte lebendig. Seit über 1000 Jahren prägen Handel, Handwerk und die Kraft der Flüsse das Leben. Am Stadtplatz reihen sich prächtige Bürgerhäuser aneinander, mittendrin das berühmte Bummerlhaus – ein stiller Zeuge mittelalterlicher Blütezeiten. Hoch über allem thront das barocke Schloss Lamberg und blickt auf eine Stadt, die sich ihren romantischen Charme bewahrt hat. Doch Steyr ist mehr als ein Postkartenmotiv. Die Stadt liegt eingebettet zwischen Enns und Steyr – zwei Flüsse, die nicht nur landschaftlich, sondern auch wirtschaftlich Geschichte geschrieben haben. Ihr Zusammenfluss ist ein wunderbares Farbenspiel aus Grün und Blau – ein Naturschauspiel, das fasziniert.

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Wanderlust mit Wow-Effekt

Nur wenige Minuten von der Stadt entfernt beginnt eine völlig andere Welt: der Nationalpark Kalkalpen. Hier wartet das größte zusammenhängende Waldgebiet Österreichs – wild, ursprünglich und voller Geheimnisse. Besonders beeindruckend: die uralten Buchenwälder, die seit 2017 zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen.

Wandern wird hier zum Erlebnis für alle Sinne

Der Duft von frischem Gras liegt in der Luft, Schmetterlinge tanzen im Sonnenlicht, und irgendwo zieht ein Adler seine Kreise. Die Farbpalette der Kalkalpen ist spektakulär: sattes Grün, schroffe Felsen in Weiß und Grau, dazu das klare Blau der Gebirgsbäche. Ob gemütlicher Spaziergang oder anspruchsvolle Tour – die Region bietet unzählige Möglichkeiten. Besonders idyllisch: der Bodinggraben. Entlang der Krummen Steyrling führt ein familienfreundlicher Weg durch urige Wälder bis zu einer gemütlichen Jausenstation. Kinder planschen im Bach, Erwachsene genießen die Ruhe – so fühlt sich echter Urlaub an.

Für Abenteuerlustige wartet der Wildnistrail Buchensteig. Hier erlebt man hautnah, wie sich Natur ihren Raum zurückerobert. Alte Buchen, moosbedeckte Stämme und versteckte Wasserläufe erzählen Geschichten von Veränderung und Beständigkeit. Am „Wildnistrail Buchensteig“ wandert man immer leicht bergauf und bergab, gemütlich dem Bachlauf folgend in zwei Etappen über den Wilden Graben weiter bis zur Klaushütte, die zur Rast einlädt. Zurück geht´s am selben Weg oder auf der Schotterstraße (Hintergebirgs-Radweg), welche auf der gegenüberliegenden Bachseite verläuft.

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Burgen, Mythen und Ausblicke

Auch Kulturfans kommen auf ihre Kosten. Die Burgruine Losenstein ragt eindrucksvoll über dem Ort empor und zählt zu den ältesten Burganlagen des Landes und war Stammsitz der einflussreichen Losensteiner. Heute lädt die Ruine zu individuellen Führungen mit Audioguide (App „Hearonymus“) ein und erzählt spannende Geschichten und Anekdoten. Besonders familienfreundlich: weitläufige Wiesen, alte Gemäuer zum Entdecken, schattige Plätze und kindgerechte Infotafeln machen die Anlage zum idealen Ausflugsziel. Ein Burghof mit Sitzgelegenheiten und Feuerstelle bietet zudem Raum für Picknick und Erlebnis in historischer Kulisse. Nicht weniger faszinierend: Burg Altpernstein, eine rund 1000 Jahre alte Anlage mit spektakulärem Blick über das Kremstal.

Zwischen dicken Mauern, alten Toren und geheimnisvollen Verliesen wird Geschichte plötzlich greifbar. Wer hier steht, hört förmlich das Echo vergangener Zeiten. Zum Innehalten laden auch zahlreiche Kirchen und Stifte der Region ein. Besonders eindrucksvoll ist das prunkvolle Zisterzienserstift Schlierbach. Pilger zieht es zur Wallfahrtskirche St. Sebald am Heiligenstein entlang des Sebalduswegs, während die Wallfahrtskirche Christkindl als Zentrum der Christkindlregion Steyr seit jeher fest mit dem Weihnachtsbrauchtum verbunden ist.

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Radeln, genießen, staunen

Die Region lässt sich auch perfekt auf zwei Rädern erkunden. So führt beispielsweise der Steyrtal-Radweg R08 entlang der alten Bahntrasse der Steyrtalbahn. Die familienfreundliche Route begleitet die Steyr durch die enge Flusslandschaft zwischen Grünburg und Klaus. Entlang der Strecke wechseln sich Naturbadestellen, Rastplätze und Aussichtspunkte mit eindrucksvollen Schluchten und Talblicken ab – ideal für Genussradler, die Natur und Ruhe suchen. Für heiße Sommertage empfiehlt sich der Hintergebirgsradweg R9, auch Tunnelradweg genannt, führt auf der historischen Trasse der ehemaligen Waldbahn von Reichraming tief hinein in den Nationalpark Kalkalpen. Die Route folgt dem Lauf des Großen Bachs durch eine wildromantische Waldlandschaft und passiert dabei elf Tunnel, die noch heute von der einstigen Holztransportbahn erzählen.