Steyr im Zeichen der Tour of Austria

Steyr ist Start- und Zielort einer Etappe.

Steyr wird am 8. und 9. Juli 2025 zur Bühne des Spitzensports: Die Tour of Austria macht nicht nur Halt in der Stadt, der Steyrer Stadtplatz ist diesmal auch Start- und Zielort einer Etappe.

Schon am Vorabend, dem 8. Juli, werden ab 18.30 Uhr alle 140 Radprofis aus 20 Teams bei einer großen Teampräsentation vorgestellt – darunter sieben World-Tour- und fünf heimische Continental-Teams, wie das Steyrer Hrinkow Advarics Cycleang Team. Ein Rahmenprogramm mit Musik sorgt für zusätzliche Stimmung.

168 Kilometer und 2.433 Höhenmeter

Am 9. Juli beginnt um 11 Uhr die 168 Kilometer lange Etappe mit 2.433 Höhenmetern. Die Fahrer starten direkt vom Stadtplatz, kehren voraussichtlich gegen 14.45 Uhr wieder zurück und überqueren dort das Etappenziel.

Rund um das Großereignis kommt es zu umfassenden Verkehrsmaßnahmen: Zwischen 10 und 17 Uhr muss am 9. Juli entlang der gesamten Strecke mit Sperren, Verzögerungen und Änderungen im Linienverkehr gerechnet werden. Der Stadtplatz wird bereits am 8. Juli gesperrt, auch die Parkflächen beim Amtsgebäude Reithoffer sind vom 7. bis 9. Juli nur eingeschränkt nutzbar. Infos zu den Änderungen gibt es in den Bussen und unter www.stadtbetriebe.at.

Die Tour of Austria zählt zu den wichtigsten Radsportveranstaltungen des Landes und bringt durch TV-Übertragungen und Medienberichte einen hohen Werbewert für die Stadt Steyr.