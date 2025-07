Mit Auto Maisfeld umgepflügt

Polizei wollte Lenker stoppen, weil er zu schnell unterwegs war.

Eine Verfolgungsjagd bis über ein Maisfeld hat ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag der Polizei in Wels und Gunskirchen geliefert.

Die Polizei wollte den Wagen um 1.40 Uhr in Wels anhalten, weil er viel zu schnell war. Der Lenker raste aber davon, querte trotz Rotlichts eine Kreuzung und kam dann in Gunskirchen in einer Kurve von der Straße ab. Er fuhr über das Feld weiter, an dessen Ende das Fahrzeug aber hängen blieb, berichtete die Polizei. Der Unbekannte rannte daraufhin in einen Wald und konnte trotz Fahndung mit mehreren Streifen, einer Drohne und einem Spürhund nicht gefunden werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Wagen gestohlen war und die Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht waren. Die Ermittlungen laufen