Heimische Kinos mit deutlichem Besucherplus
Über 2 Mio. Besucher

Heimische Kinos mit deutlichem Besucherplus

11.01.26, 16:46
Über zwei Millionen Menschen entschieden sich im Vorjahr für einen Kinobesuch in Oberösterreich. 

Oberösterreichs Kinos können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Im vergangenen Jahr strömten wieder deutlich mehr Menschen in die heimischen Lichtspielhäuser. Insgesamt entschieden sich mehr als zwei Millionen Besucher für einen Kinobesuch, was einem Plus von beinahe zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für volle Säle sorgten vor allem große Blockbuster, allen voran der Film „Das Kanu des Manitu“.

Wesentlicher Motor für deutlichen Zuwachs

Der Streifen erwies sich als klarer Kassenschlager und war der meistgesehene Film des Jahres. Laut Branchenvertretern gilt er als wesentlicher Motor für den deutlichen Zuwachs bei den Besucherzahlen. Auf dem zweiten Platz der erfolgreichsten Filme landete der Weihnachtsfilm „Aufputzt is’“ von Kabarettist Gerry Seidl. Nach Angaben der Kino-Branche in der Wirtschaftskammer Oberösterreich handelt es sich dabei um den erfolgreichsten österreichischen Kinofilm seit mehr als zwei Jahrzehnten.

25 Kinos mit insgesamt 90 Sälen in OÖ

Derzeit gibt es in Oberösterreich 25 Kinos mit insgesamt 90 Sälen. Auch für das laufende Jahr 2026 blicken die Betreiber optimistisch in die Zukunft. Große Hoffnungen ruhen auf angekündigten Produktionen wie dem Film über das Leben von Michael Jackson sowie auf der Fortsetzung des Erfolgsfilms „Der Teufel trägt Prada 2“, die erneut viele Menschen ins Kino locken sollen. Die positive Entwicklung zeigt, dass das Kino als gemeinsames Erlebnis weiterhin große Anziehungskraft besitzt in Oberösterreich.

