Wilhering verliert Unimarkt als Nahversorger

Mit Ende Jänner 2026 schließt der Unimarkt in Wilhering endgültig seine Türen. Damit endet ein Kapitel der Nahversorgung in der Gemeinde. Bis zuletzt habe es Hoffnung auf eine Übernahme gegeben, diese habe sich jedoch zerschlagen, erklärte Bürgermeisterin Christina Mühlböck-Oppolzer nach Information durch die Filialleitung.

Infolge der Unimarkt-Pleite, die österreichweit zahlreiche Standorte betrifft, gehe damit ein Stück regionaler Handelsgeschichte verloren. Der Wegfall des Nahversorgers sei für Wilhering sehr schmerzlich, betonte die Bürgermeisterin. Besonders bedauerte sie das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über viele Jahre hinweg verlässlich für die Kundschaft da gewesen seien. Da eine Weiterführung als Lebensmittelmarkt nicht möglich ist, wird über eine Nutzung des Gebäudes beraten. Gespräche zur Sicherung der Postpartnerschaft laufen.